Hunter’s Arena Legends, nuovo trailer per il “Battle Royale MMORPG”

Tra le fila dei tanti battle royale presenti sul mercato, a breve militerà un nuovo titolo: Hunter’s Arena Legends. Si tratta di un titolo piuttosto particolare, curioso ed unico nel suo genere, una fusione degli elementi di un classico MMORPG al mondo dei battle royale, sviluppato dalla casa coreana Mantisco.

Gli sviluppatori daranno il via ad una closed beta di Hunter’s Arena Legends a partire dal 22 aprile, accessibile tramite Steam, sebbene non sia chiaro come potervi partecipare. All’interno di questo nuovo titolo, i giocatori si daranno battaglia in una terra incantata, magica e al contempo oscura, dove entreranno 60 contendenti e ne uscirà vivo solo uno. Di seguito, ecco la descrizione del gioco da parte degli sviluppatori: “dalle montagne innevate passando per foreste intricate, fino ad arrivare a enormi distese di lava, un terreno dettagliato e semi realistico impatterà le modalità di scontro dei giocatori. Speciali dungeon contenenti potenti boss daranno la possibilità ai player di collaborare per ottenere le ricompense migliori“.

Hunter’s Arena Legends fonde quindi le dinamiche base di un semplice battle royale a quelle più complesse di un MMORPG, che sotto certi aspetti è molto simile ad una versione orientale di World of Warcraft: all’interno delle partite i giocatori potranno affrontare raid, dungeons e recuperare oggetti per migliorare le statistiche del proprio personaggio e farlo quindi livellare, oltre a potenziare le sue abilità. Il gameplay si basa infatti sulla scelta delle classi; si potrà decidere di darsi al combattimento all’arma bianca, utilizzare magie e incantesimi oltre ad arco e frecce per colpire a lunga distanza, o proteggere i propri compagni utilizzando un tank.

Quando ci si impegna in un combattimento PvP, i giocatori dovranno tenere in mente una serie di tattiche e affrontare gli scontri ognuno con una mentalità diversa, oltre alla possibilità di poter utilizzare il terreno a proprio vantaggio. Si potrà, ad esempio, eseguire un attacco dall’alto ad un giocatore che si trova al di sotto di un dirupo, infliggendogli danno extra. Hunter’s Arena Legends rappresenta quindi il compromesso tra due modalità totalmente differenti: diteci, cosa ne pensate di questo nuovo titolo? Credete che la fusione battle royale-MMORPG sia un buon connubio?