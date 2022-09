Dopo le varie notizie diffuse nel corso della settimana da 343 Industries, abbiamo appreso non solo che la stagione 3 di Halo Infinite sarà rimandata nuovamente ma anche che il titolo potrebbe non avere ufficialmente la modalità cooperativa in split screen. Tuttavia, i giocatori non si sono persi d’animo e sono riusciti a trovare una soluzione alternativa che permette comunque di giocare con i propri amici comodamente dalla stessa console.

Grazie ad un glitch, infatti, i fan sono riusciti ad implementare una modalità co-op a schermo condiviso che permette di connettere fino a quattro giocatori contemporaneamente. Questo procedimento richiede la presenza di un singolo amico online e alcuni semplici passi da seguire. Dovremo infatti caricare un salvataggio dal menu della campagna, avviare la partita e spostarci subito sulla lista amici. A questo punto, nel momento in cui viene visualizzato il caricamento della mappa, dovremo passare alla lista amici e unirci a uno di loro che sia inattivo sul menu. Sarà dunque sufficiente abbandonare il team e selezionare un server offline nella lobby personalizzata. Infine, potremo connettere fino a quattro controller e profili sulla nostra console.

La scoperta è stata fatta da Zeny_IC e diffusa in seguito da HaloCreation. Ovviamente, dal momento che Halo Infinite non supporta ufficialmente lo split screen, è possibile che questo procedimento possa portare ad alcuni problemi tecnici e generica instabilità durante la partita. Tuttavia, secondo le prove effettuate fino ad ora, il glitch sembrerebbe addirittura non creare problemi con i filmati di gioco o gli spawn dei personaggi.

Follow-up on this, here's a quick tutorial on how to play #HaloInfinite Splitscreen Coop using a menu glitch found by @Zeny_IC!

(Kinda low effort, but it's 2AM, I'm tired, and it does contain everything you need to know to DIY! ) https://t.co/I1Cxx7YXqk pic.twitter.com/x0VAYW2tUh

— Halo Création (@HaloCreation) September 3, 2022