Giugno è solitamente un mese ricco di annunci di nuovi videogiochi in sviluppo, ma scarno a livello di uscite a causa delle conferenze più importanti dell’anno dedicate al mondo del gaming; quest’anno però, a causa dell’assenza dell’E3, la situazione è ben diversa: seppure ci siano vari eventi virtuali, questo non ha impedito alle varie case videoludiche di rilasciare le loro opere e, tranne una settimana vuota, il mese è ricco di nuovi titoli. In questo articolo vi racchiuderemo i migliori indie per PC in uscita a giugno 2022, con i quali potrete iniziare la vostra estate al meglio!

1. Silt

Genere : Avventura

: Avventura Sviluppatore : Spiral Circus Games

: Spiral Circus Games Data di rilascio: 1 giugno

Cosa c’è di più terrorizzante di quello che si trova sotto i nostri piedi? In Silt dovrete immergervi nelle profondità marine con l’obiettivo di svelare dei misteri rimasti all’oscuro per secoli. Nonostante gli abissi possano sembrare un posto solitario, (s)fortunatamente non sarete soli, dato che ci saranno innumerevoli mostri marini che vorranno uccidervi; per poter proseguire nella vostra avventura e risolvere i puzzle presenti lungo il cammino dovrete riuscire a impossessarvi di loro, sfruttandone tutte le diverse abilità. La grafica di questo indie sembra spettacolare, e l’attenzione per i dettagli lo rende uno dei migliori indie di giugno 2022.

2. Card Shark

Genere : Avventura, Simulazione

: Avventura, Simulazione Sviluppatore : Nerial (pubblicato da Devolver Digital)

: Nerial (pubblicato da Devolver Digital) Data di rilascio: 2 giugno

Nonostante di primo acchito Card Shark possa sembrare un generico gioco di carte di tipo deck building, in realtà si tratta principalmente di un gioco d’avventura. In questo originalissimo indie pieno di parolacce, intrighi e inganni, dovrete farvi strada nella società francese del diciottesimo secolo usando le vostre migliori capacità nello barare; l’importante è ovviamente non farvi beccare, o farete una brutta fine. Se volete provare l’ebrezza della frode, su Steam è disponibile una demo gratuita di Card Shark, così come l’acquisto separato della colonna sonora, registrata da un’orchestra.

3. Fobia – St. Dinfna Hotel

Genere : Horror, Sopravvivenza

: Horror, Sopravvivenza Sviluppatore : Pulsatrix Studios

: Pulsatrix Studios Data di rilascio: 28 giugno

In questo first-person shooter di genere horror finirete nei panni di una Roberto Leite Lops, un giornalista intrappolato in un hotel abbandonato ma pieno di segreti raccapriccianti. Difatti, non solo vi saranno creature poco amichevoli tra i corridoi, ma anche diverse linee temporali, esperimenti umani e un culto terrificante con i quali dover avere a che fare; non vi resta che preparate l’arma da fuoco per distruggere tutto ciò che sta tormentando l’edificio. Per quanto nel 2022 ci siano moltissimi indie horror, le diverse timeline e la possibilità di analizzare la narrativa di gioco da diverse prospettive rendono Fobia – St. Dinfna un indie che vale la pena esplorare a giugno.

4. Born Punk

Genere : Avventura

: Avventura Sviluppatore : Insert Disk 22

: Insert Disk 22 Data di rilascio: 18 giugno

Come ogni mese non può mancare un indie di genere cyberpunk, e quello offerto a giugno 2022 è Born Punk, un gioco punta e clicca dove un ex combattente hacker, un CEO aziendale e un androide mal funzionante vengono impossessati da entità misteriose; i tre personaggi devono quindi unire le forze per salvare se stessi e scoprire l’origine di queste creature. Se siete fan dei classici punta e clicca questo titolo è perfetto per voi, data l’influenza di opere come Monkey Island e Beneath a Steel Sky; nonostante ciò, gli sviluppatori sono riusciti a dare all’indie un tono moderno, creando un mondo ricco di animazioni e una vena comica che rende il gameplay ancora più interessante.

5. Please Fix The Road

Genere : Casuale, Simulazione

: Casuale, Simulazione Sviluppatore : Ariel Jurkowski

: Ariel Jurkowski Data di rilascio: 10 giugno

Cambiamo totalmente genere con Please Fix The Road, un puzzle game colorato, minimalistico e rilassante dove, come avrete intuito dal titolo, riparare strade. In ogni livello avrete degli strumenti che vi aiuteranno a portare macchine, navi, treni e persino animali da un punto A ad un punto B, inserendo, distruggendo, ruotando e modificando segmenti di strade, fiumi, percorsi o binari. Questo è il gioco perfetto per chi ha manie di perfezionismo, e vi garantirà sensazioni continue di soddisfazione; è quindi il titolo perfetto per svuotare la mente dopo una giornata di lavoro, o una pausa nelle sessioni di studio estive.

6. Skeleton Crew

Genere : Azione, Avventura

: Azione, Avventura Sviluppatore : Cinder Cone (pubblicato da Modern Wolf)

: Cinder Cone (pubblicato da Modern Wolf) Data di rilascio: 16 giugno

In Skeleton Crew, un platform-brawler in stile gotico, prenderete parte in combattimenti rapidi e tattici contro nemici e diversi tipi di boss. Il titolo è pensato per essere un’avventura co-op fino a quattro giocatori in cui potrete scegliere tra 12 diversi eroi sbloccabili nel corso di 17 livelli disegnati a mano; ovviamente potrete giocare anche in solitaria e divertirvi a uccidere i mostri con qualsiasi cosa vi capiti per le mani: teschi, cervelli, rocce e persino altri personaggi.

7. Ashina: The Red Witch

Genere : Avventura, Casuale

: Avventura, Casuale Sviluppatore : Stranga (pubblicato da GrabTheGames)

: Stranga (pubblicato da GrabTheGames) Data di rilascio: 4 giugno

Ashina: The Red Witch è un gioco d’avventura basato sull’esplorazione, nella quale dovrete aiutare Ash, una ragazza qualunque che intraprende un viaggio in un mondo fantasma pieno di strane creature. Nel corso del gameplay dovrete risolvere puzzle e interagire con una moltitudine di personaggi con l’obiettivo di riuscire a tornare a casa, ma la cosa più interessante di questo indie è il suo senso dell’umorismo, che potrete notare fin dal trailer. La pixel art è davvero piacevole, e fin dalla demo (disponibile su Steam) il titolo ha convinto la critica, guadagnandosi un posto nei migliori indie di giugno 2022.

8. My Lovely Wife

Genere : Avventura, Casuale, Simulazione, Strategia

: Avventura, Casuale, Simulazione, Strategia Sviluppatore : GameChanger Studio, Toge Productions

: GameChanger Studio, Toge Productions Data di rilascio: 8 giugno

Abbiamo capito che questo mese c’è un’abbondanza di indie con elementi sovrannaturali, e My Lovely Wife non è u’eccezione, nonostante il titolo possa sembrare innocuo. Vestirete infatti i panni di Jake, un dolce marito che da poco ha perso la moglie, e per riportarla in vita decide di commettere atti molto poco puri come l’alchimia e l’evocazione di demoni. A livello di gameplay si tratta di un dating sim di simulazione in cui dovrete far innamorare di voi questi succubi e assegnargli varie mansioni da compiere, con l’obiettivo di spargere più sangue possibile e riuscire a resuscitare la vostra dolce metà. L’opera contempla più di quaranta finali diversi, ed è in mia opinione l’indie più intrigante di giugno 2022.

9. Souldiers

Genere : Azione, Avventura

: Azione, Avventura Sviluppatore : Retro Forge (pubblicato da Dear Villagers)

: Retro Forge (pubblicato da Dear Villagers) Data di rilascio: 2 giugno

Souldiers doveva uscire lo scorso mese, ma il leggero posticipo non ha abbassato le aspettative per questo titolo che farà impazzire tutti i fan del genere metrovania. In questo indie dovrete risolvere puzzle nefasti, sconfiggere orde di nemici e sviluppare ogni angolo del mondo in 16-bit; il gameplay presenta un sistema di combattimenti melee personalizzabile in base ai vostri gusti, e un moveset che si amplierà con il progredire dell’avventura. Insomma, non vi resta che prendere in mano la spada e lottare per raggiungere il cuore del mistero di Terragaya.

10. Cuphead – The Delicious Last Course (DLC)

Genere : Azione

: Azione Sviluppatore : Studio MDHR Entertainment Inc.

: Studio MDHR Entertainment Inc. Data di rilascio: 30 giugno

Okay, non è propriamente un indie, ma Cuphead – The Delicious Last Course, DLC del famosissimo titolo del 2017, rappresenta senza alcun dubbio l’elemento più atteso di tutto il mese. Cuphead è uno degli indie più amati di sempre, e nella nuova estensione approderete nella isola D.L.C. per la sfida finale dei fratelli Cuphead e Mugman, questa volta accompagnati da un nuovo personaggio: l’avventurosa Ms. Chalice (che sarà giocabile anche nel gioco principale). Cuphead – The Delicious Last Course chiude in bellezza non solo il giugno 2022 dato che uscirà il 30, ma anche la nostra lista dei migliori indie.

Cosa ne pensate degli indie di giugno 2022? Questo mese è senz’altro ricco di demoni e mondi misteriosi, ma come sempre la varietà di generi riesce ad accontentare tutti i gusti; sta a voi decidere se volete passare il primo mese estivo a sistemare strade, a nuotare nelle profondità degli abissi o a conquistare succubi. Se volete scoprire altri titoli interessanti vi invitiamo a dare un’occhiata all’edizione di maggio di questo articolo, altrimenti ci ritroverete in quella di luglio.