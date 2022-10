Quanti di voi conoscono i Nanowar of Steel, la celeberrima band italiana famosa per alcune delle canzoni metal demenziali più famose degli ultimi anni? Potremmo citarvi infatti Norwegian Reggaeton, oltre a tante altre hit famose che hanno in qualche modo dato alla band una nomea assolutamente nota specialmente nel nostro complesso e variegato panorama musicale.

Da alcune indiscrezioni, però, sembra proprio che ci sia tanto altro nei piani della compagine formatosi a Roma nel lontano 2003. Nello specifico si sta parlando di un potenziale videogioco dedicato proprio ai Nanowar of Steel, che sarebbero i protagonisti di una nuova avventura di cui ancora non sappiamo nulla. Il genere, il progetto e tanto altro sono infatti un mistero, eppure qualcosa è trapelato nelle ultime ore dalla pagina Instagram del team che si occuperebbe dello sviluppo di questo videogioco.

Il leak comparso oggi, proprio alle 13:00 in punto, è spuntato sulla pagina ufficiale del team indipendente Wisdom Studio, famoso per la pubblicazione di alcuni boardgame e tanti altri progetti. Inoltre, sembra che il progetto potrebbe essere pubblicato su Google Play, la famosa piattaforma mobile che abbiamo riconosciuto dalle immagini che abbiamo preso prima che le foto scomparissero dal canale social.

Se la cosa si dimostrasse veritiera, avremmo sicuramente un videogioco che potrebbe essere comparato a Brutal Legend, famoso al grande pubblico per la sua notorietà e perché era presenta l’attore Jack Black. Se non altro, possiamo solo attendere ulteriori sviluppi per capire se il progetto di Wisdom Studio è reale o se è solamente una classica diceria. Di sicuro, non crediamo alle coincidenze e i team italiani stanno proponendo nell’ultimo periodo videogiochi inediti e sempre più originali. Soulstice, Batora: Lost Haven, Freud’s Bones e tanti altri sono solo alcune delle produzioni pubblicate in questo affollato 2022. Un’aggiunta in più, insomma, non farebbe male affatto al panorama italiano.