Il 18 novembre usciranno i nuovi videogiochi Pokémon Scarlatto e Violetto, in esclusiva sulla famiglia di console Nintendo Switch. Nell’attesa, i fan e non solo potranno contare su un’iniziativa davvero speciale, che vedrà il franchise più redditizio al mondo unirsi alla Rinascente di Milano: una delle più importanti catene di grandi magazzini d’Europa per due settimane di puro divertimento.

A partire dal 27 settembre e fino al 10 ottobre, i Pokémon invaderanno la Rinascente in Piazza Duomo a Milano con uno spazio brandizzato di 150 metri quadri nell’area Air Snake al piano -1 del negozio. All’interno del pop-up immersivo sarà possibile acquistare diversi prodotti brandizzati, tra cui la capsule collection d’abbigliamento Pokémon X DLYNR, giocattoli, videogiochi e il Gioco di Carte Collezionabili.

Nell’area dedicata al videogioco Nintendo, sarà possibile trovare postazioni di gioco su cui provare l’ultimo videogame della serie, Leggende Pokémon: Arceus, e un’esposizione speciale dedicata all’universo videoludico dei Pokémon. I fan potranno anche incontrare Federic95ita, il più grande YouTuber e collezionista italiano di Pokémon, il 27 settembre a partire dalle ore 18:00, sempre al piano -1 dello store milanese.

Dal prossimo martedì, entrare nel centralissimo punto vendita di Rinascente in Piazza Duomo sarà come fare il proprio ingresso nel fantastico mondo ideato da Game Freak. Le creature nate dalla mente di Satoshi Tajiri accoglieranno i visitatori già dall’esterno, con tutte le otto grandi vetrine allestite a tema, tra cui una interattiva. I fan potranno infatti scegliere, semplicemente posizionandocisi davanti, il proprio Pokémon preferito tra i tre starter con cui sarà possibile iniziare l’avventura nei nuovissimi Scarlatto e Violetto, ovvero Sprigatito per il tipo Erba, Fuecoco per il tipo Fuoco, e Quaxly per il tipo Acqua.

Infine, gli appassionati potranno anche accedere a un’esposizione esclusiva con una fantastica e ricca collezione di videogiochi Pokémon e console Nintendo, gentilmente messi a disposizione da Federic95ita, che ripercorre tutta la storia di questo leggendario franchise con oltre 25 anni di storia alle spalle. Il 27 settembre, dalle ore 18:00, Federic sarà presente nello store per incontrare tutti i suoi fan, che potranno ricevere gadget speciali come un’esclusiva visiera di uno dei tre Pokémon starter.