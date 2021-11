I Pokémon sono tornati a spopolare anche in Italia! Battuto FIFA 22

Sono passate quasi due settimane del lancio dei remake di Pokémon Diamante e Perla, e nonostante i due titoli non siano stati accolti con estremo entusiasmo all’annuncio, le vendite delle prime settimane stanno facendo volare i due titoli per Nintendo Switch. La febbre per le creature collezionabili di Game Freak non si è mai assopita del tutto, e ancora una volta il ritorno sul mercato di un prodotto Pokémon riesce a fare faville anche in Italia.

I remake di Diamante e Perla sono balzati in cima alla classifica dei giochi più venduti in Italia, battendo e relegando al terzo posto uno dei titoli più popolari nella nostra penisola: FIFA 22. Il titolo sportivo di Electronic Arts perde il primato quindi e deve arrendersi alla doppietta Pokémon Diamante Lucente, posizionatosi in prima posizione, e Perla Splendente, il quale ha occupato la seconda casella della classifica italiana.

Come accade ogni settimana, la classifica dei videogiochi più venduti su console in Italia rimane la medesima di quella generale, ma è quella che riguarda le vendite su PC a regalarci sempre delle sorprese. Al terzo posto, infatti, ritroviamo Outriders, il nuovo gioco sviluppato da Peolple Can Fly. Al secondo posto, invece, a sorpresa fa capolino il musou Dynasty Warrior 6.

È online la classifica settimanale dei #videogiochi più venduti in Italia. Essa fa riferimento a dati combined, sommando le vendite retail a quelle digitali. L’asterisco è indice di dati esclusivamente retail.https://t.co/n1DTMS4COk

Al primo posto della classifica dei giochi PC più venduti in Italia troviamo Battlefield 2042, l’FPS di DICE che ha debuttato esattamente lo stesso giorno dei due remake di Pokémon Diamante e Perla.