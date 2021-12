ICO compie vent’anni e tutto il mondo omaggia Fumito Ueda

ICO compie vent’anni. L’iconica opera di Fumito Ueda, lanciata il 6 dicembre 2001 in Giappone (e arrivata in Europa solamente il 22 marzo 2022) è stata negli anni protagonista di diverse riedizioni insieme ad un altro capolavoro del game designer giapponese, Shadow of the Colossus. Il gioco, decisamente toccante e in grado di suscitare forti emozioni grazie ad uno stile grafico decisamente commovente e una storia molto profonda è stato celebrato nell’ultimo numero di Famitsu, lo storico magazine giapponese dedicato ai videogiochi.

La redazione di Famitsu ha raccolto un numero importante di opinioni di alcuni degli sviluppatori più influenti dell’ultimo decennio. Il primo a dare il suo parare su ICO è stato Neil Druckmann, che lo ha definito il suo miglior gioco di sempre. “È un capolavoro nella storia dei videogiochi. L’art direction e il level design sviluppano nel giocatore un senso di solitudine incantevole. Musiche e suoni sono spesso sottovalutati ma qui sono incredibili”, ha dichiarato il game designer e director di Naughty Dog.

La stima verso l’opera di Fumito Ueda (e lo stesso sviluppatore) arriva anche da Masahiro Sakurai, creatore di Super Smash Bros. “Supportiamo Mr Ueda e tutto lo staff che crede in lui e lo segue per creare un lavoro unico”, ha dichiarato il producer di uno dei picchiaduro più giocati al mondo. Parole di stima anche da parte di Suda 51, che ha elogiato il sistema di salvataggio del gioco, dove il protagonista e Yorda devono sedersi su una pietra per poter creare un save game. “È stata una meccanica di grande ispirazione per la toilette di No More Heroes”.

Tanti altri poi i commenti arrivati in favore di ICO e di Fumito Ueda. L’articolo ospita infatti pareri e commenti ddi Yoko Taro, Arnt Jensen (co-founder di Playdead, autori di Limbo e Inside) e di Michiru Oshima, compositore delle musiche originali. Il tributo più bello, però, appartiene forse a Hidetaka Miyazaki, game designer e autore del filone dei soulslike. “Giocare ad ICO è stata un’esperienza incredibile. Dopo averlo provato ho lasciato la società per cui lavoravo per dedicarmi a FromSoftware. Questo gioco mi ha cambiato la vita e sono grato a Fumito Ueda”, ha dichiarato il game designer giapponese.