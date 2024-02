Il capo di Helldivers 2: non comprate il nostro gioco (c'è un motivo)

Il lancio di Helldivers 2, l'ultimo titolo di Arrowhead Game Studios, è stato travolgente, portando numerosi problemi di stabilità dei server.

Il gioco, disponibile su PlayStation 5 e PC, ha visto un afflusso massiccio di giocatori, con un numero record di più di 444.000 giocatori attivi (solo su Steam) il 20 febbraio. Tuttavia, questo successo ha portato a problemi di accesso e matchmaking che hanno reso l'esperienza di gioco frustrante per molti.

La società ha inizialmente aumentato la capacità dei server da 250.000 a 360.000 giocatori, ma a l'instabilità dei server è rimasta. Purtroppo, questa mossa non ha risolto i problemi e i giocatori continuano a sperimentare difficoltà nell'accesso al gioco e nel trovare partite.

Il CEO della Arrowhead Game Studios, Johan Pilestedt, ha consigliato apertamente ai giocatori di aspettare fino a quando i problemi dei server non saranno risolti completamente prima di acquistare il gioco. Ha riconosciuto l'importanza di garantire un'esperienza di gioco ottimale per i giocatori e ha promesso che la società sta lavorando duramente per risolvere i problemi il prima possibile.

Tuttavia, nonostante i problemi dei server, i giocatori continuano ad affollare i mondi di Helldivers 2, attratti dall'azione adrenalinica e dalle avventure divertenti che il gioco offre.

Insomma, per farla breve: Arrowhead Game Studios consiglia di tenere d'occhio gli sviluppi e di acquistare il gioco solo quando i problemi dei server saranno risolti.