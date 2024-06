Il DLC di Elden Ring è troppo difficile? Ecco la mod che ti rende praticamente invincibile

Se siete fan di Elden Ring e avete trovato difficoltà nel DLC Shadow of the Erdtree (tranquilli, non siete gli unici), ecco una soluzione che potrebbe fare al caso vostro: la mod "Grand Merchant". Questa mod creato da Tom Clark offre gratuitamente ogni singolo oggetto presente nel gioco base, nel DLC e in qualsiasi altra mod che potreste avere installato, permettendovi di sperimentare e perfezionare la vostra strategia di gioco senza alcun costo.

Grand Merchant si rivela, dunque, uno strumento ideale per i giocatori che desiderano affrontare sfide come Messmer l'Impalatore o gli ostici Mohg e Radahn, facilitando l'accesso al Regno delle Ombre; parlando con Kalé presso la Chiesa of Elleh, avrete accesso al suo inventario completo e potrete acquisire qualsiasi articolo senza spendere rune. Tuttavia, è importante sottolineare che l'uso online di contenuti eliminati o di ottenere oggetti chiave del DLC mentre si è connessi può portare a una sospensione dai server di gioco.

All'interno del gioco stesso, la mod è compatibile sia con il DLC Shadow of the Erdtree che con altre mod, rendendola una soluzione versatile per i giocatori. Coloro che sono interessati a fare uso di questa mod possono scaricarla e iniziare a sperimentare con tutte le armi e le armature disponibili per affrontare al meglio le sfide proposte da Elden Ring e dal suo DLC.

Se, invece, volete rendervi la vita un po' più facile senza ricorrere alle mod, potete consultare le nostre numerose guide dedicate a Elden Ring: Shadow of the Erdtree, dove troverete tantissimi consigli, suggerimenti e spiegazioni passo per passo.