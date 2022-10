Per salvare il salvabile e provare a ricominciare con Halo Infinite, 343 Industries sembrerebbe essere praticamente pronta a fare una mossa estrema. Come riportato online dal giornalista Jeremy Penter, che cita diverse fonti anonime, il team di sviluppo avrebbe intenzione di cestinare il suo Slipspace Engine in favore di Unreal Engine 5. Una notizia che se confermata potrebbe avere alcune ripercussioni su determinati punti, tra cui il supporto decennale promesso da 343 Industries prima del lancio.

Halo Infinite venne annunciato come una piattaforma, dove i giocatori avrebbero potuto vedere con i loro occhi l’espansione della storia e il supporto multiplayer. Lo Slipspace Engine è un motore proprietario, su cui è stata fondata l’intera esperienza di sviluppo fino a oggi e un cambio in favore di un altro motore potrebbe mettere a rischio alcuni degli attuali progetti in sviluppo, tra cui la rumoreggiata modalità Battle Royale e i contenuti aggiuntivi per la storia single player, da sempre promesso ma mai annunciato o svelati ufficialmente.

Chiaramente, almeno per ora, siamo ancora nel campo dei rumor e delle speculazioni. Con molta probabilità non ne sapremo di più fino a quando 343 Industries non deciderà di intervenire in merito. Il team di sviluppo potrà farlo con un comunicato stampa, confermando di aver preso questa decisione oppure con una smentita. Sicuramente il futuro della serie appare sempre molto più incerto, ma non è necessariamente un problema: diversi franchise hanno passato momenti di “smarrimento” per poi ritrovarsi più in forma che mai.

Halo Infinite ha debuttato l’8 dicembre 2021 su Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X e PC. Il gioco è disponibile in edizione fisica, acquistabile su Amazon, ma è anche incluso all’interno di Xbox Game Pass, il servizio di casa Microsoft che vi consente di giocare a oltre 100 giochi tra console e PC. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.