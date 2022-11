Nonostante i numeri, decisamente incredibili, non tutti sono soddisfatti di Call of Duty: Modern Warfare 2. Una delle critiche che si è sollevata di recente, oltre a quelle già emerse negli ultimi giorni, riguarda il sistema di matchmaking, che sta facendo letteralmente impazzire diversi giocatori, che chiedono un radicale cambio a Infinity Ward, per evitare di rovinarsi le partite e perdere tutto il divertimento che lo shooter ha da offrire.

La polemica si concentra sul sito di matchmaking adottato dagli sviluppatori, che si basa sulle abilità degli utenti. Un giocatore che per esempio ha già sbloccato diverse armi e a un alto grado si troverà a combattere contro nemici con caratteristiche piuttosto simili. Non c’è assolutamente niente di male in tutto ciò, ma sembra che il matchmaking di Call of Duty: Modern Warfare 2 sia fin troppo sbilanciato, ponendo i giocatori “casual” (ovvero coloro che ottengono buoni risultati ma non così ottimi) contro chi invece padroneggia alla perfezione ogni singolo aspetto dello shooter.

“Per favore, ribilanciate il matchmaking. Voglio solo rilassarmi e non giocare per diventare bravissimo. Non tutti vogliono diventare dei giocatori professionisti”, si legge in uno dei tanti commenti lanciati su piattaforme social come Reddit e Twitter. A pesare sull’intera situazione non è solamente il matchmaking basato sulle skill, ma anche l’assenza di una vera e propria modalità competitiva, che arriverà solamente nel 2023. Al suo debutto, molti giocatori più forti dovrebbero rivolgere le loro attenzioni a quelle playlist invece di quelle pubbliche.

Non tutti però sono in disaccordo con questo sistema. “Il matchmaking non è così male. Deve solo essere affinato un po’ e già ora funziona meglio rispetto al lancio”, recita un’altra testimonianza lanciata su Reddit. Siamo però abbastanza sicuri che Infinity Ward riuscirà a bilanciare il tutto: come sempre nei casi di un gioco prettamente multiplayer, bisognerà attendere ancora un po’ prima che debutti la sua versione migliore.