Il metaverso è già un successo! Spesi oltre 100 milioni di dollari in una settimana

Il concetto di metaverso applicato al settore dell’intrattenimento sembra un qualcosa di molto lontano, ma il tutto è già realtà. Tra The Sandbox e molti altri esperimenti recenti, ci sono già diverse piattaforme che hanno realizzato dei veri e propri mondi virtuali che raccolgono diverse community legate alle criptovalute. In una sola settimana questi metaversi hanno già raggiunto la bellezza di oltre 100 milioni di Dollari spesi da parte degli utenti, mostrandoci un settore già in salute.

I quattro principali mondi virtuali, ovvero: The Sandbox, Decentraland, CryptoVoxels e Somnium Space hanno attirato un traffico combinato di oltre 6000 trader solamente nel corso dell’ultima settimana. Tra questi The Sandbox è in testa al gruppo con il maggior numero di trader e vendite con oltre 86 milioni Dollari spesi in sette giorni. Decentraland segue al secondo posto con più di 15 milioni scambiati per NFT di terreni.

Attualmente CryptoVoxels e Somnium Space sono i metaversi che hanno ottenuto dei numeri notevolmente inferiori, ma combinate le quattro piattaforme virtuali superano una spesa da parte dei trader e degli utenti di ben oltre 100 milioni di Dollari. Una somma impressionante, soprattutto se pensiamo che si tratta di una novità che sta già prendendo parecchio piede in tutto il mondo.

Grazie a questa crescente popolarità del concetto del metaverso, anche il prezzo degli appezzamenti di terra che si possono acquistare nei metaversi continua ad aumentare. La scorsa settimana, cinque delle dieci vendite NFT più costose riguardavano terreni del metaverso in diversi mondi virtuali. Il maggior incasso, invece, è stato il Fashion Street Estate a Decentraland, che ha cambiato proprietario per 618.000 MANA, ovvero 2,42 milioni di Dollari.