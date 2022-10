Con molta probabilità, Hideo Kojima sta lavorando a Death Stranding 2. Le certezze ovviamente non ci sono, ma una serie di segnali in merito sarebbero stati trovati da alcuni utenti nei suoi recenti teaser con Elle Fanning, attrice che a quanto pare rivestirà un ruolo importante nel prossimo progetto del game designer giapponese. Progetto che sarebbe oramai pronto a essere svelato, complice un cinguettio del fondatore di Kojima Productions lanciato proprio in questi minuti.

Hideo Kojima è un grande amante di Twitter e l’ha dimostrato molto spesso. Il social network è parte integrante della sua vita, anche quella lavorativa, e nella giornata di oggi ha pubblicato una foto, che ritrae un’action figure (o meglio, una sorta di Funko Pop) e il monitor con una schermata di Adobe Premiere. Come ben sappiamo, il game designer ama montare lui stesso i trailer dei suoi giochi, e quindi è chiaro che stia lavorando a qualcosa di strettamente collegato a un suo progetto. Quale, però, non possiamo dirlo con certezza.

C’è ovviamente un precedente in merito: un paio di settimane prima dell’arrivo di Death Stranding su PC Game Pass, Hideo Kojima aveva pubblicato una foto molto simile. Un annuncio è sicuramente in dirittura d’arrivo, ma non possiamo sapere di cosa si tratti. Potrebbe essere davvero il trailer del suo prossimo gioco. Più remoto (ma non da escludere) l’arrivo su PC Game Pass della Director’s Cut di Death Stranding, ma non avrebbe particolarmente senso. Più facile invece chiarire i tempi dell’annuncio.

Provando a unire i puntini, è molto probabile che il trailer del prossimo progetto del game designer nipponico sia in dirittura d’arrivo molto prima dei The Game Awards 2022. Non possiamo dunque escludere un eventuale PlayStation Showcase o un altro evento ancora non annunciato. Ovviamente, almeno per ora, vi invitiamo a prendere queste informazioni con le pinze: l’unica cosa certa è che Hideo Kojima ha delle novità in serbo per noi e potrebbe mostrarle davvero a breve.