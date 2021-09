Il sudore delle dita fa schifo, lo sa anche Razer

Giocare su dispositivi mobile può essere parecchio impegnativo, soprattutto se non si possiedono dei controller dedicati. Per questo una delle più famose compagnie gaming come Razer ha ben pensato di progettare una serie di piccoli guanti per le dita che vi salveranno dalle sessioni di gioco particolarmente ricche di sudore.

I nuovi Finger Sleeves possono essere applicati sui pollici o sugli indici e sono composti di nylon, spandex e fibre d’argento conduttive, il che significa che funzioneranno con la maggior parte dei dispositivi mobili.

Questo prodotto molto curioso e particolare è anche capace di assorbire il sudore lasciando traspirare le dita, mantenendole relativamente fresche e asciutte durante tutta la durata delle sessioni di gaming su Smartphone.

I Finger Sleeves sono già disponibili al prezzo di 9.99 Dollari, e sono acquistabili sul sito ufficiale di Razer.