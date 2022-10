Uno dei film horror generalmente più apprezzati al mondo è sicuramente L’Esorcista. Uscito nel lontano 1973, la pellicola è considerata un vero e proprio cult dell’horror. All’epoca non tutti erano molto familiari con il concetto di tie-in legato ai videogiochi, soprattutto considerando che il mercato che tanto amiamo doveva ancora svilupparsi nell’industria complessa che è oggi. Fortunatamente qualcuno è riuscito a metterci una pezza, appena 49 anni dopo.

Chiamato FAITH: The Unholy Trinity, il titolo è sviluppato da Airdorf Games e pubblicato da New Blood Interactive. Dopo un lungo periodo di early access, ora il gioco è disponibile nella sua versione completa su Steam e sì, ricorda con molta tranquillità un videogioco prodotto negli anni ’80, visto che utilizza uno stile grafico molto vicino a titoli come Alley Cat. C’è un motivo però se il titolo viene accosto alla pellicola de L’Esorcista e questo motivo risiede nella trama.

FAITH: The Unholy Trinity è infatti un gioco che mette gli esorcismi e la possessione al centro delle vicende. Nel titolo è possibile praticare “l’arte” dell’esorcismo, combattere dei cultisti e trovare oggetti posseduti da demoni. Si possono esplorare case, foreste, chiese abbandonate e anche un santuario di un culto satanista. Insomma, ce n’è davvero per tutti i gusti, ma a catturare non è sicuramente la trama quanto l’aspetto grafico, così stupendamente retrò e in grado di far innamorare chiunque. Potete dare uno sguardo al trailer di presentazione poco più in basso.

Il gioco è disponibile per l’acquisto su Steam, ma se siete alla ricerca di un’esperienza decisamente spaventosa e più moderna, allora il nostro consiglio è quello di non perdervi il remake di Dead Space: lo storico gioco di Glen Schofield è infatti in lavorazione per console next gen e PC presso EA Motive e debutterà a gennaio del prossimo anno, sperando che tutto ciò segni un nuovo inizio per la serie.