In occasione della Gamescom 2022, SEGA ha deciso di mostrare ai giocatori e alla stampa una nuova demo di Sonic Frontiers. Il gioco del colosso nipponico è stato uno dei grandi protagonisti della Opening Night Live della fiera tedesca e proprio all’interno dei padiglioni della kermesse sono presenti delle postazioni per provarlo ed era solo questione di tempo prima che emergesse del materiale in merito.

Grazie ad alcune foto diffuse su Internet e in particolare su Twitter, possiamo apprendere alcune informazioni di contorno di Sonic Frontiers. Tra queste sono presenti le opzioni di accessibilità del gioco. Come emerge dalle testimonianze dei giocatori e della stampa fisicamente a Colonia, nel nuovo titolo di SEGA sarà possibile regolare la velocità del porcospino blu sotto ogni parametro. Una soluzione sicuramente ben gradita, visto che molto spesso la velocità del protagonista può far soffrire di nausea alcuni giocatori.

Nella foto, diffusa dall’utente Twitter StartZ, possiamo vedere alcune delle opzioni relative alla velocità in Sonic Frontiers. Tra queste troviamo il boost iniziale, la velocità di rotazione e il relativo boost, la massima accelerazione e la sensibilità dell’inclinazione a destra e a sinistra della levetta analogica. “Ho scattato questa foto alle impostazioni di gioco. Vi faccio solo notare che mancano alcune opzioni”, le parole dell’utente che accompagnano la foto. Un chiaro segnale di come SEGA sia stata decisamente attenta all’inserimento di questa feature, che renderanno il gioco personalizzabile sotto ogni aspetto del gameplay.

Ah, thank you for clarifying! Luckily, I have made this picture containing some of #SonicFrontiers settings sliders. Just note that there are some sliders missing in the pic pic.twitter.com/OWu1DTZjZn — StartZ☆HHK (@StartZ_HHK) August 25, 2022

Dopo poco più di un anno di attesa, Sonic Frontiers sarà disponibile a partire dall'8 novembre 2022. Il nuovo gioco del porcospino blu (accolto molto freddamente dai fan, che speravano addirittura in un rinvio) arriverà su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X, Nintendo Switch e ovviamente PC.