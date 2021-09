Indiana Jones, un insider rivela informazioni sull’esclusività

L’insider Nick Baker, conosciuto come Shpeshal_Nick dalla community e co-fondatore di Xbox Era, potrebbe aver rivelato in anticipo alcune informazioni sull’esclusività del gioco di Indiana Jones. Nick si è già fatto un nome per essere uno degli insider più affidabili del settore, dato che in passato ha spesso svelato dettagli su vari giochi rivelatosi poi veritieri. Poche ore fa ha postato un nuovo tweet dedicato proprio al titolo dedicato al cacciatore di tesori, aprendo discussioni su Twitter.

Nel post, mostra un messaggio su Discord che recita “#indianajonesonlyonxbox”, ovvero “Indiana Jones solo su Xbox“. L’icona e il nome dell’utente sono oscurati, per nasconderne l’identità, ma il testo getta l’importante premessa che il gioco sarà un’esclusiva Xbox. Si tratta di un’informazione molto interessante, perché sebbene molti utenti davano per scontato che il gioco non sarebbe arrivato su altre piattaforme, Nick stesso ribadisce come non era un dato ovvio.

L’insider spiega che il progetto è partito prima che Microsoft acquisisse Bethesda, motivo per cui c’erano possibilità concrete che il titolo sarebbe giunto anche su PlayStation 5. Tuttavia, la sua fonte anonima racconta una verità differente, confermando quello che molti utenti credevano sin dall’annuncio. Per il momento non ci sono ancora conferme o smentite ufficiali da parte di Microsoft o Bethesda, ma senza dubbio ne scopriremo di più nei prossimi mesi.

For those who wanted preview of the Rumour Mill for the @xboxera podcast. Episode should be up later today or tomorrow. pic.twitter.com/Qt07JzPAjw — Nick (@Shpeshal_Nick) September 12, 2021

Di fatti, le informazioni in nostro possesso del gioco di Indiana Jones sono davvero poche. Al momento sappiamo soltanto che il progetto è entrato in produzione, ma con ogni probabilità è ancora nelle prime fasi di sviluppo. Ciò che è assolutamente certo è che ci vorrà ancora molto tempo prima di poter avere novità ufficiali sullo stato del gioco, e ancor di più per poterlo provare con mano. In ogni caso, vi consigliamo di restare sintonizzati sulle nostre pagine per non perdere alcun aggiornamento.