Insomniac Games pubblica improvvisamente un tweet su Sunset Overdrive

Insomniac Games è stato uno studio che ottenuto una grande importanza nel corso di questa generazione videoludica. Dopo aver pubblicato l’apprezzatissimo Spider-Man su PlayStation 4, il team è stato acquisito da Sony nell’agosto 2019, entrando a far parte degli studi first party che lavoreranno su PlayStation 5. La cosa curiosa però, è stato vedere tornare la software house statunitense a pubblicare un’immagine direttamente proveniente da Sunset Overdrive, esclusiva Xbox One datata 2014, giunto poi anche su PC quattro anni dopo.

Non c’è molto altro nel tweet, tranne un’immagine presa direttamente dal DLC The Mystery of Mooil Rig accompagnata dalla frase “Sembra … infetto”. Se da una parte potrebbe essere solamente lo studio di sviluppo che si diverte a ricordare il proprio passato, alcuni utenti hanno ipotizzato di un possibile ritorno dell’IP, magari su PS4, o forse addirittura un sequel per PS5.

C’è da dire che anche in passato Insomniac Games aveva postato immagini prelevate dai lori passati progetti, senza voler per forza far intendere agli appassionati di essere al lavoro su possibili sequel o riedizioni particolari come remake o remastered. Dal canto di Sony, la compagnia aveva già dichiarato in passato come lo studio di Spider-Man e Ratchet & Clank abbia pieno possesso su tutti i diritte delle proprie IP.

Al momento non c’è stata nessun altra dichiarazione da parte di Insomniac e sembra che tutto possa morire dopo la pubblicazione dell’immagine inerente a Sunset Overdrive. Non ci resta che aspettare annunci ufficiali sui prossimi progetti targati Insomniac, magari nel giro di poco tempo insieme alla presentazione di PlayStation 5. Vi piacerebbe assistere al ritorno di Sunset Overdrive?