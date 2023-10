Instant Gaming: giochi e DLC per PS5 con sconti fino all'80%!

Il vostro catalogo di titoli a cui giocare inizia a scarseggiare e siete, dunque, alla ricerca di qualcosa di nuovo da aggiungere alla vostra libreria? In tal caso vi consigliamo di dare uno sguardo alla nuova promozione di Instant Gaming, che vi permetterà di risparmiare fino all'80% su tantissimi giochi, DLC e abbonamenti!

In particolare, le offerte riguardano esclusivamente PlayStation, con titoli che vanno dal recentissimo Mortal Kombat 11 a esclusive Sony come God of War: Ragnarok, passando per carte PS di varie taglie e abbonamenti al PS Plus. Insomma, avrete l'imbarazzo della scelta, per cui non vi resta che consultare il catalogo dedicato alla promozione e scoprire la lista completa.

Sconti Instant Gaming, perché approfittarne?

Dato che gli sconti riguardano giochi di generi molto differenti tra loro, chiunque sia in possesso di una PS5 troverà sicuramente qualcosa che fa al caso proprio. Inoltre, dato che i codici sono digitali, potrete riscattarli a prescindere dal fatto che la vostra console sia l'edizione Standard o quella Digital: non dovrete far altro che recarvi nel PlayStation Store, nella sezione "riscatta codice" e inserire la key che vi arriverà direttamente via e-mail dopo aver effettuato l'acquisto.

Tra i tanti titoli in offerta vi è, per esempio, Horizon Forbidden West, disponibile a soli 46,41€ invece di 80,00€. Si tratta di un'opera perfetta non solo per coloro che hanno giocato al primo capitolo, Horizon Zero Down, ma anche per tutti i fan delle avventure action ambientate in una mappa open world. Nei panni di Aloy dovrete, infatti, esplorare terre remote e combattere contro macchine enormi e terrificanti, godendo di una grafica mozzafiato e sfruttando al meglio le tecnologie next-gen di PS5.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Instant Gaming dedicata alla promozione, dove potrete scoprire il catalogo intero e approfittare delle offerte. Vi invitiamo, però, approfittarne il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

