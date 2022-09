Con l’iPhone 14 disponibile dal 16 settembre 2022, siamo certi che diverse persone abbiano già sperimentato qualsiasi utilizzo anche borderline. La persona dietro il canale YouTube Will It Work si è però spinta oltre, con un esperimento decisamente assurdo e che (incredibilmente) funziona, ovvero quello di rendere compatibile un motion controller del passato. Stiamo parlando, come avete potuto intuire dal titolo, del Power Glove per il NES.

La storia della periferica è decisamente nota un po’ a tutti: lanciata sul finire degli anni ’90 e compatibile con il NES (la prima home console del colosso nipponico), il Power Glove è stato un fallimento su tutta la linea. Nel corso degli anni però la periferica si è resa protagonista di un comeback non indifferente e a patto di riuscire a recuperarla a un prezzo “normale”, può dare grandi soddisfazioni, come per esempio la compatibilità con iPhone 14.

Chiaramente per funzionare con l’ultimo smartphone di Cupertino il Power Glove necessita di un connettore USB. C’è chiaramente un trucco: l’iPhone 14 non riconosce il Power Glove come una periferica originale, ma come un DualShock 4. I controller delle console Sony sono infatti ampiamente utilizzati su iOS, tanto che esiste un vero e proprio supporto ufficiale in merito. Per scoprire come si comporta il Power Glove con il nuovo smartphone di Tim Cook e soci vi invitiamo però a dare uno sguardo al video, che trovate subito qui in basso.

Non è la prima volta che Will it Work realizza un video del genere. In passato la persona dietro il canale YouTube si è infatti cimentata in un’altra, importante prova: il Power Glove come periferica di controllo per Xbox Series S. La console di casa Microsoft (l’unica piattaforma “next gen” regolarmente disponibile su Amazon) si è dimostrata in grado di riconoscere la periferica, ma ovviamente la comodità non rientra tra i punti di forza di questo particolare test. D’altronde se il controller è stato archiviato dopo pochi mesi dalla sua uscita, un motivo ci sarà, non trovate?