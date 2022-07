La decisione della Corte Suprema di rovesciare il diritto costituzionale dell’aborto ha sollevato diverse polemiche. Anche Itch.io non è rimasta a guardare. Sul marketplace dedicato ai giochi indie, infatti, è comparso un nuovo bundle, destinato proprio a supportare i fondi che copriranno gli aborti delle donne che non possono più abortire in sicurezza nei loro Stati.

Il pacchetto, disponibile da qualche giorno, ha come obiettivo quello di raccogliere almeno 200.000 Dollari da donare in beneficenza. Al momento la cifra racimolata è di oltre 131.000 Dollari, con ben 7.706 contributor che hanno acquistato il bundle, contenente oltre 750 giochi, per circa 17 Dollari. Non è la prima volta che accade: già i n passato Itch.io ha lanciato iniziative di beneficenza molto simili, come accaduto allo scoppio della guerra in Ucraina.

“Vista la decisione della Corte Suprema di rovesciare la Roe v Wade, i creatori di Itch.io hanno deciso di unirsi e lanciare questo bundle solidale”, le parole presenti sulla pagina dedicata al pacchetto. I motivi che hanno spinto i fondatori del sito e i creator a lanciare questa iniziativia? La possibilità che diverse donne non possano più accedere all’aborto. La decisione della Corte Suprema, infatti, lascia totale liberta ai singoli Stati degli USA, con diversi territori in mano ai conservatori che potrebbero successivamente limitare o rendere impossibile la pratica. Per poter abortire in sicurezza è dunque necessario viaggiare, ma chiaramente il costo non può essere sostenuto da tutte le donne statunitensi.

“Il 100% dei profitti di questo bundle andranno al Nation Network for Abortion e il suo fondo, il Collective Power Fund. Tutti i soldi racimolati saranno indirizzati verso oltre 20 fondi in tutti gli Stati Uniti d’America, in particolare nel sud e nel midwest, luoghi dove l’abrt è più restrittivo”, si legge nella pagina web. Il bundle resterà online fino al 13 luglio 2022. La quota minima per poterlo acquistare è di 10 Dollari. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.