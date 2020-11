Kena Bridge of Spirits sarà nuovamente rinviato?

Kena Bridge of Spirits era stato presentato durante l’appuntamento organizzato da Sony lo scorso 11 giugno – il PlayStation’s Future of Gaming – per mostrare per la prima volta al grande pubblico la nuova console PS5 e in quell’occasione il titolo in fase di sviluppo di Ember Lab ha incantato letteralmente gli spettatori, che già dai primi trailer non vedono l’ora di provarlo sulla nuova console di casa Sony.

Ciò che ha più colpito i videogiocatori è l’ambientazione di Kena Brisge of Spirits, una stuzzicante avventura da vivere in un affascinante e magico mondo tutto colorato da esplorare, all’interno del quale non mancheranno combattimenti adrenalinici, da vincere grazie all’aiuto di piccoli spiriti chiamati “Rot”. Ma quanto sarà necessario aspettare, prima di poterci avventurare verso il sacro santuario della montagna?

Già lo scorso settembre abbiamo appreso la notizia del rinvio di Kena Bridge of Spirits a marzo 2021 – che inizialmente era previsto per la fine del 2020 – e la possibilità di un nuovo possibile rinvio potrebbe far storcere il naso a tutti coloro che aspettavano il gioco con trepidazione. Ad insospettirci, infatti, sono le informazioni reperibili sul sito ufficiale di PlayStation, in quanto nella pagina dedicata alle esclusive per la console PS5, su Kena Bridge of Spirits si può leggere chiaramente “data di uscita da confermare”.

Per il momento, non vi sono comunicazioni ufficiali e soprattutto Ember Lab non si è ancora esposta. Non resta che sperare che si tratti di un errore, ma dopo quanto accaduto con Cyberpunk 2077, che non smette di far parlare di sé a causa dei continui rinvii, il grande pubblico è desideroso di maggiori certezze. Attendiamo aggiornamenti in merito da condividere al più presto con voi.