Manca meno di una settimana alla prossima grande conferenza Xbox & Bethesda, e man mano che ci avviciniamo alla fatidica data l’entusiasmo da parte dei fan si innalza sempre di più. Ad oggi sono ancora avvolti nel mistero quelli che potrebbero essere i giochi che verranno annunciati, ma se si tengono gli occhi ben spalancati sul web qualche indizio lo si può trovare qua e la. In attesa dell’evento, però, c’è una fanart su Killer Instinct che può far sognare i fan della serie e dei franchise Microsoft, Bethesda e Activision Blizzard.

Non sappiamo quale sarà il futuro di Killer Instinct, tantomeno se questa domenica assisteremo all’annuncio di una nuova iterazione della serie, ma a farci sognare ci ha pensato un appassionato del brand picchiaduro. L’autore è l’artista digitale Leonardo Furlan Bérgamo, il quale ha pubblicato sulla propria pagina Bihance una fanart che mischia la schermata di selezione dei personaggi di Killer Insinct con una marea di personaggi Xbox e Bethesda.

Come possiamo vedere dall’immagine, la qualità della fanart è a dir poco incredibile e i fan delle produzioni Xbox si divertiranno a riconoscere tutti i personaggi presenti in questo roster fan-made. Oltre al Doom Slayer e a Senua di Hellblade ben in vista, nei vari riquadri sottostanti possiamo trovare personaggi come: Corvo Attano di Dishonored, Mercy di Overwatch, Master Chief di Halo, Kat di Gears of War, molti personaggi di Killer Instinct e tantissimi altri combattenti tutti da scoprire.

Un crossover graficamente ben fatto e che ci permette di sognare ad occhi aperti. D’altronde, con tutte i personaggi presenti nei franchise Xbox, Bethesda e Activision Blizzard ormai Microsoft ha una line up di esperienze variegate e un crossover picchiaduro potrebbe non essere del tutto una brutta idea.