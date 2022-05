Di recente, Square Enix ha annunciato lo sviluppo di Kingdom Hearts 4, scatenando l’entusiasmo dei fan. Nel frattempo, Kingdom Hearts 3 si è arricchito grazie a questa mod, attualmente in sviluppo, che aggiunge al gioco il misuratore di stile di Devil May Cry. L’accoppiata è piuttosto bizzarra ma il risultato sembra interessante.

Kingdom Hearts III

Kingdom Hearts 3 è amato per molte ragioni, una delle principali è il suo combattimento frenetico. Nonostante le due serie siano radicalmente diverse, sia per atmosfera che per combat system, sembra che il confronto tra Kingdom Hearts e Devil May Cry nella creazione di mod sia piuttosto proficuo. Il modder dOgExTylom, infatti, sta facendo proprio questo aggiungendo un indicatore di stile funzionante al titolo di Square Enix. Per chi non lo sapesse, l’indicatore stile, in Devil May Cry è un contatore di combo che aumenta all’esecuzione di combinazioni spettacolari durante il combattimento.

Il funzionamento in questa mod di Kingdom Hearts 3 è praticamente identico. L’indicatore, infatti incita a combinare le mosse e usare la magia o cambiare forma tra un attacco e l’altro. Al termine degli scontri, inoltre, il giocatore sarà ricompensato non solo con il conteggio finale dei propri punti stile ma anche con dei bonus da sfruttare in gioco.

Kingdom Hearts III

Per mantenere le cose interessanti, inoltre, dOgExTylom ha fatto in modo che la mod per Kingdom Hearts 3 rilevi la pressione dei tasti. Questo consente di riconoscere automaticamente lo spam dei tasti. Di conseguenza, quando un giocatore preme lo stesso tasto per un numero eccessivo di volte, la combo viene bloccata se non si cambia strategia. Una volta fermi, ci sarà un cooldown che, una volta completato, permetterà di premere nuovamente quel tasto e ottenere nuovamente punti combo. Gli unici comandi che hanno questa limitazione sono quelli di attacco, le magie, il cambio delle armi, e la modalità di fuoco automatico per le armi.