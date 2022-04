Durante l’evento per il 20° anniversario di Kingdom Hearts, Tetsuya Nomura ha confermato che Kingdom Hearts 4 è attualmente in fase di sviluppo mostrando il suo primo trailer. Nel video appaiono segmenti di gameplay che mostrano Sora all’interno di Quadratum. L’aspetto del personaggio è sensibilmente diverso rispetto a quello del terzo capitolo e di quelli precedenti.

Alcune modifiche minori apportate al personaggio di Sora in Kingdom Hearts 4 sono nei capelli che sembrano più lisci e meno voluminosi e nei vestiti aggiornati. Tuttavia, nella nuova ambientazione di Quadratum, spicca un elemento del suo abbigliamento che è stato stravolto. Parliamo ovviamente delle iconiche scarpe smisurate di Sora. Le scarpe clownesche del personaggio sono uno degli elementi iconici di KH. Le nuove calzature si vedono chiaramente nel momento del trailer in cui Sora combatte contro il grande Heartless. Nonostante colore e stile siano simili a quelle viste in Kingdom Hearts 3, le scarpe sono molto più simili a delle classiche sneakers che alla versione originale. Inoltre, anche la prevalenza del colore giallo al loro interno è stata fortemente ridotta.

Questa modifica nell’estetica di Sora ha scatenato subito il dibattito tra i fan che si sono lasciati andare a critiche e commenti ironici sul web. Alcuni fan hanno inoltre ipotizzato la teoria secondo cui il look di Sora sia cambiato per adattarsi all’ambiente di Quadratum, nel modo in cui lui, Paperino e Pippo hanno subito influenze magiche già in passato. Questa teoria potrebbe implicare la possibilità di un ritorno delle scarpe classiche nel corso dell’avventura di Kingdom Hearts 4Le scarpe da clown potrebbero tornare ancora una volta.

I fan della serie sapranno certamente che in vent’anni di giochi, con un vasto numero di capitoli della serie, il look di Sora è cambiato più volte pur mantenendo la costante delle scarpe. Questa modifica mostrata già nel primo trailer di Kingdom Hearts 4 racchiude molte possibilità e, sicuramente, aprirà un lungo dibattito.