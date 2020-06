Kingdom Hearts Melody of Memory: svelato il nuovo gioco della saga?

Dopo gli eventi accaduti in Kingdom Hearts 3, gli appassionati sono curiosi di sapere come e dove la saga action RPG di Square Enix andrà a proseguire in futuro. Mentre non è ancora stato annunciato un nuovo sequel delle avventure di Sora e compagni, un nuovo capitolo per dispositivi mobile è all’orizzonte. Kingdom Hearts Dark Road ci racconterà la storia del giovane Xehanort, ma a quanto pare all’interno del sito ufficiale sembra ci sia un importante dettaglio riguardo a un nuovo misterioso gioco della saga chiamato: Kingdom Hearts Melody of Memory.

Questo nuovo gioco non solo non è ancora stato annunciato ufficialmente da Square, ma non è nemmeno mai stato menzionato da nessuna parte fino a questo momento. La scoperta è stata trovata all’interno del sito web ufficiale di Dark Roads, dove oltre ad essere stato scovato quello che sembra essere a tutti gli effetti il nome del prossimo capitolo della saga, è stato rinvenuto anche quello che appare come il logo di Kingdom Hearts Melody of Memory.

KINGDOM HEARTS Melody of Memory logo found in the KH Dark Road website! #KingdomHearts 🗝️💙 pic.twitter.com/2OrPussldZ — 𝟏𝟑𝐭𝐡 𝐕𝐞𝐬𝐬𝐞𝐥 ~ (@ligero_miguel) June 15, 2020

Il logo è stato prontamente pubblicato dall’utente 13th Vessel sul proprio profilo Twitter, e nei commenti molti degli appassionati della saga di Square e Disney hanno iniziato a speculare su cosa potrebbe essere questo nuovo capitolo del brand. C’è chi, pensando alla parola “melody” associa direttamente il titolo al genere musicale, mentre altri, riprendendo le iniziali del sottotitolo fanno intendere che sarà un qualcosa che porterà al centro dell’esperienza il personaggio del Maestro dei Maestri.

Ovviamente al momento Square non si è ancora pronunciata sulla questione, ma essendo che il logo sia stato scovato all’interno di un sito ufficiale, è altamente probabile che Kingdom Hearts Melody of Memory sia uno dei prossimi progetti dedicati all’universo sempre più sconfinato del crossover Disney Square Enix. Cosa ne pensate di questa nuova scoperta per il brand di Kingdom Hearts? Che sia uno dei due giochi in sviluppo citati da Nomura tempo fa?