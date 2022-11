Mai come in questa epoca videoludica si è parlato così tanto delle acquisizioni da parte dei grandi colossi del settore. Microsoft e Sony hanno affondato una serie di grandi colpi in rapida successione che hanno scosso potentemente il mercato, e molte di queste acquisizioni fanno discutere ancora oggi a distanza di anni dagli annunci ufficiali. In tutto questo Hideo Kojima ha parlato di recente della possibilità che il proprio studio, Kojima Productions, possa essere acquistato, svelando una serie di retroscena molto interessanti e inaspettati.

Il noto game designer ne ha parlato proprio di recente all’interno del suo podcast Brain Structure, dove con ogni episodio racconta una serie di aneddoti relativi allo sviluppo di alcuni dei propri giochi più iconici, ma non solo. All’interno della puntata rilasciata qualche giorno fa, però, Kojima ha rivelato di aver ricevuto moltissime offerte di acquisto per il proprio studio di sviluppo Kojima Productions, molte delle quali affiancate anche da offerte monetarie importanti.

Il game designer nipponico non ha nominato alcuna compagnia specifica, ma viene confermato che le proposte sono tanto numerose, e sono diverse le società desiderose di portare Kojima Productions e il suo team all’interno dei propri studi interni. In tutto questo, però, Hideo Kojima afferma di voler creare i giochi che gli piacciono come vuole, cosa che probabilmente non sarebbe in grado di fare se un’altra azienda mettesse le proprie mani sul suo team.

“Lasciami ribadire che siamo uno studio indie. Non siamo affiliati e non veniamo supportati da nessuno. Ogni giorno mi giungono offerte da tutto il mondo per acquistare il nostro studio, e alcune di queste offerte hanno dei prezzi ridicolmente alti, ma non è che io voglia soldi. Voglio fare quello che voglio come dico io. Ecco perché ho creato questo studio, quindi finché sarò vivo, non credo che accetterò mai quelle offerte”, questo è quanto ha dichiarato Kojima nell’ultimo episodio del suo podcast.