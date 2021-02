Konami è in perfetta salute, profitti record grazie a un videogioco

A fine gennaio una notizia sembrava stravolgere il mondo videoludico. Parliamo ovviamente della presunta chiusura della divisione che produceva videogiochi, poi smentita dalla stessa Konami dichiarando che si trattava solo di una riorganizzazione interna. L’azienda nipponica negli ultimi anni non è vista particolarmente bene dalla maggior parte degli appassionati, i quali hanno accusato spesso la società del suo modus operandi. La casa con sede a Tokyo ha cambiato, come ben saprete, i propri piani di marketing puntando forte sui pachinko e sul mercato mobile lasciando nel limbo quelle IP che tanto hanno fatto emozionare milioni di videogiocatori in tutto il mondo.

Sebbene questa strategia non sia vista di buon occhio, Konami ha da poco rilasciato i risultati fiscali che vanno dall’aprile scorso fino al 31 dicembre 2020. La società ha visto i suoi profitti salire vertiginosamente grazie ad un particolare titolo uscito su Nintendo Switch: Momotaro Dentetsu.

Il gioco, rilasciato solo in oriente, è un “board game style” dove dovremo viaggiare in treno, aereo, nave per accumulare ricchezza attraverso la compravendita di proprietà. La serie nel Sol Levante risulta essere un vero e proprio successo, tanto che lo scorso novembre, è riuscito a rimanere in testa alle classifiche di vendita battendo addirittura Hyrule Warriors L’era della calamità.

La società ha registrato ricavi in crescita del 33.1% mentre i profitti sono aumentati del 79.4%, un risultato da capogiro. Da segnalare purtroppo i guadagni relativi ai giochi arcade e pachinko, i quali sono scesi a causa della pandemia da coronavirus. Momotaro Dentetsu ha venduto oltre 2,5 milioni di copie in Giappone nel giro di pochissimo tempo. Da segnalare anche la crescita della divisione mobile, grazie ad un altro titolo popolare in oriente: Professional Baseball Spirits A. Konami ha dichiarato inoltre che ha alcuni progetti legati a Edens Zero, opera scritta da Hiro Mashima, famoso per Fairy Tail, oltre al supporto continuo per il suo eFootball PES e Yu Gi Oh! Duel Links per dispositivi mobile.

Cosa ne pensate di questa notizia? Siete convinti che Konami possa tornare ai fasti di un tempo? Fatecelo sapere con un commento qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per tutte le novità riguardanti la casa con sede a Tokyo.