La leggenda di Ms. Pac-Man torna con questo SPETTACOLARE MINI CABINATO!

Come vi stiamo raccontando sin dalle primissime ore di questa Amazon Gaming Week, le offerte messe a disposizione dallo store a tema videogame e periferiche sono davvero tantissime! Eppure, va detto, oltre alle ottime occasioni per acquistare splendidi videogame a prezzi scontati, a questo giro lo store si sta spendnedo molto anche sul tema delle "mini console", proponendo dispositivi di ogni tipo a prezzi scontatissimi! E così, dopo la promozione su di un bellissimo mini cabinato dedicato a Pac-Man, in sconto a soli 41,99€, oggi torniamo sul tema con un prodotto "gemello", visto che Amazon sta ora scontando anche la versione dello stesso prodotto, ma dedicata al classico (e amatissimo) Ms. Pac-Man, anche questo in sconto al prezzo di soli 41,99€!

Mini cabinato arcade di Ms. Pac-Man, chi dovrebbe acquistarlo?

Il mini cabinato arcade di Ms. Pac-Man è, indubbiamente, un prodotto che qualsiasi retrogamer amerà, specie perché parliamo di un titolo davvero iconico, che ha modificato in modo importante quello che era già considerato un capolavoro, rendendo l'azione più imprevedibile ed il gameplay più entusiasmante, specie grazie al nuovo comportamento dei fantasmi che, all'epoca, rese il gioco decisamente più emozionante.

Bellissimo, colorato, e realizzato per riprendere in pieno quella che è la livrea del cabinato d'epoca, questo piccolo cabinato è perfettamente funzionante, e permette al giocatore di rivivere in pieno quella che è la magia del gioco d'epoca, in partire che possono andar bene come pausa tra un compito e l'altro, potendo essere disposto comodamente su qualsiasi scrivania, che sia per studio o per lavoro.

Offerto a un prezzo speciale di 41,99€, questo bellissimo mini cabinato arcade di Ms. Pac-Man è, insomma, un acquisto perfetto per rivivere le emozioni di un titolo che, più che un classico, è una vera e propria leggenda e, poiché le offerte della Amazon Gamign Week sono ormai prossime alla fine, vi suggeriremmo di non perdere l'occasione di acquistarlo subito, portandovelo così a casa ad un pezzo davvero d'occasione!

