La PlayStation 5: Tablet Edition è una genialata, guardate che roba!

La PlayStation 5: Tablet Edition di DIY Perks non rivoluziona il gaming portatile, ma è sicuramente un esperimento di quelli che lasciano il segno, come quelli a cui ci ha abituato questo incredibile Youtuber.

La console diventa utilizzabile con le dita, in un tentativo di superare limitazioni del PlayStation Portal, rendendo i giochi PS5 accessibili anche in mobilità. La trasformazione è possibile grazie alla riduzione interna significativa della PS5, resa più compatta con una nuova disposizione della scheda madre e un sistema di raffreddamento innovativo.

Non è certo qualcosa che chiunque possa farsi in casa propria, né tantomeno stiamo parlando di rendere la PS5 una console portatile. Tuttavia è una specie di risposta al vuoto lasciato da Sony, che con PlayStation Portal ha lasciato scontenti quei giocatori che speravano in una nuova PSP o qualcosa del genere.

DIY Perks dimostra che Sony ha tutto il necessario per creare una console portatile completa, e con le risorse del colosso giapponese forse qualcosa si potrebbe fare veramente.

La sfida principale risiede nella dimensione complessiva della PS5, che richiede una soluzione ingegnosa per il raffreddamento. DIY Perks affronta questa sfida con un sistema di dissipazione del calore innovativo, sostituendo il dissipatore di calore principale con uno più corto e largo, collegato tramite heatpipe. Questa soluzione, nonostante le dimensioni ridotte, mantiene la temperatura sotto controllo, consentendo alla console di funzionare senza surriscaldamenti.

Oltre alle modifiche fisiche, il progetto incorpora anche un sistema audio migliorato con un mini subwoofer e altoparlanti stereo laterali. Questo non solo migliora l'esperienza sonora, ma contribuisce anche all'estetica complessiva della console, che presenta un design ispirato al linguaggio visivo della PS5.

Infine, la trasformazione della PS5 in una tablet offre un'esperienza di gioco unica, visto che si elimina la necessità di un televisore.