La riorganizzazione di PlayStation fa volare Sony in borsa

Sony, nella mattinata odierna, ha annunciato importanti cambiamenti ai vertici aziendali: Hiroki Totoki diventerà CEO di Sony, mentre Hideaki Nishino assumerà il ruolo di unico CEO e Presidente di PlayStation.

Hermen Hulst continuerà a guidare i PlayStation Studios, ma è stato declassato e non ricoprirà più il ruolo di Co-CEO. La notizia, a quanto pare, ha avuto un impatto positivo sul mercato azionario, con le azioni Sony che hanno raggiunto oggi un livello record di 3.527 ¥ (circa 21,82€), registrando un aumento del 5%.

Sony ha toccato nuovi record in borsa, seppur con piccole crescite.

La riorganizzazione dei vertici ha suscitato grande interesse tra gli investitori, che vedono positivamente la nuova struttura gestionale. Secondo GameBiz JP, le aspettative sulla nuova dirigenza hanno stimolato l'acquisto di azioni e la conseguente crescita del loro valore.

Il Nikkei Shimbun riporta che un altro elemento che ha contribuito all'aumento del prezzo delle azioni è la percezione che Sony sia meno esposta ai rischi legati alle tariffe di Trump, grazie alla sua forte presenza in settori legati ai contenuti come videogiochi, musica e film.

Gli analisti Masahiro Wakasugi e Takumi Okano hanno evidenziato il ruolo di Totoki nell'incremento dei profitti di Sony nel settore dei giochi, sottolineando le sue capacità gestionali dimostrate come COO. Secondo loro, Totoki potrebbe rafforzare ulteriormente il modello di business dell'azienda, riuscendo a riorganizzare la divisione PlayStation e a sistemare l'attuale confusione, per lo più comunicativa, emersa in seguito ad alcuni cambi di direzione, specialmente per quanto riguarda le produzioni first party.

È interessante notare che, sebbene Sony stia registrando performance positive, solo nel dicembre scorso era riuscita a superare il prezzo record delle sue azioni di 25 anni fa, risalente al periodo del lancio di PlayStation 2 in Giappone.

Rimane comunque da vedere come il nuovo CEO sarà in grado di modificare la comunicazione e mostrare una visione chiara per la divisione gaming di Sony per il corso dei prossimi anni.