Lady Gaga chiede: “Cos’è Fortnite? Chi è Ninja?”, Internet risponde

Lady Gaga chiede "Cos'è Fortnite?", "Chi è Ninja?" e l'interno Internet non può non rispondere alla famosissima cantante e attrice.

Provate a immaginare. Siete una cantante e attrice di fama mondiale, impegnata nei propri affari quotidiani, magari in viaggio su in jet privato per raggiungere una qualche località esotica. È martedì 15 ottobre 2019. Un martedì qualunque per voi, ma non per il resto del mondo che non fa altro se non parlare di Fortnite 2, il rinato battle royale di Epic Games. A questo punto, come potete non porvi la domanda “Che cos’è Fortnight [sic]?“. Se riuscite a immaginarlo, bene: siete entrati nella mente di Lady Gaga.

Dobbiamo ammetterlo, per ora il mondo dei videogame e quello della musica non si sono fusi in modo significativo, quindi non possiamo incolpare Lady Gaga per non avere una chiara idea di cosa sia Fortnite. In suo soccorso, come potete vedere poco sotto, è però arrivato Ninja, che non ha ovviamente potuto perdere l’occasione di mettersi a disposizione della cantante (e mettere in mostra se stesso, direbbero i più cinici).

Call me on the Telephone. I'll give you a Million Reasons to play. You and I. pic.twitter.com/dL6y6bJrrW — Ninja (@Ninja) October 15, 2019

Sorpresa, Lady Gaga ha direttamente chiesto a Ninja “Chi sei?”. Lo streamer, per nulla piccato dalla risposta, ha semplicemente lanciato un altro nome nel mucchio: “Chiedi a Drake”. Il cantante, infatti, è apparso nello stream di Ninja lo scorso anno. Dopo di che, sia Ninja che Lady Gaga hanno interrotto lo scambio di tweet. Ovviamente Internet non si è fatto attendere e stanno nascendo articoli in cui viene spiegato per filo e per segno cosa sia Fortnite e chi sia Ninja. Non mancano già alcuni meme.

A questo punto, si potrebbe anche discutere del fatto che Ninja abbiamo offerta a Lady Gaga di giocare a Fortnite, quando lo streamer ha più volte sottolineato di non voler giocare con le donne (per “rispetto verso la moglie”, qualsiasi cosa significhi). Tutto questo, però, uscirebbe fuori dalla sfera di nostro interesse: i videogame e il loro impatto. Per quanto molti non vogliano ammetterlo, questo esempio dimostra ancora una volta quanto Fortnite sia un elemento fondamentale della cultura moderna.

Persino Lady Gaga, in viaggio sul suo jet privato verso una località esotica (noi la immaginiamo così), ha sentito parlare di Fortnite e ha sentito il bisogno di chiedere pubblicamente spiegazioni sull’argomento. Tutto questo è stato causato da una schermata nera e da un update di un gioco. Innegabilmente, Fortnite è lo specchio nei nostri tempi.