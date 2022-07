BioWare ha assunto Mary DeMarle, sceneggiatrice degli ultimi Deus Ex e di Marvel’s Guardians of the Galaxy. DeMarle ha trascorso più di un decennio con Eidos Montreal occupandosi della narrativa e della scrittura di tutti i recenti titoli di Deus Ex, inclusi Mankind Divided, Human Revolution e gli spin-off per dispositivi mobili Deus Ex: Go e Deus Ex: The Fall.

Come detto, la sceneggiatrice ha anche creato la storia e guidato il team di scrittura di Marvel’s Guardians of the Galaxy del 2021, vincitore del Game Award per la migliore narrativa. La narrative designer ha annunciato il passaggio a BioWare sulla sua pagina LinkedIn venerdì, ma non ha specificato alcun progetto sul quale starebbe lavorando. È possibile che possa essere coinvolta nell’imminente Dragon Age Dreadwolf o Mass Effect 4. L’addio segue l’annuncio di Embracer Group che ha recentemente acquisito Eidos Montreal e i diritti su Deus Ex, oltre ad alcuni altri studi, per un investimento che si aggira intorno ai 300 milioni di dollari.

“Per molti, molti anni di lavoro in questo settore, ho saputo che la storia è spesso subordinata al gameplay”, ha detto DeMarle in un’intervista della scorsa estate con Gl.biz. “Ma se capisco il gioco e qual è la sensazione che sto cercando di evocare per i giocatori, allora posso capire in che modo il gameplay cerca di riportarla, e la storia deve supportarlo e portarlo ad un livello successivo. Se si conosce il gioco che state cercando di creare e capite le motivazioni, allora si tratta solo di una comunicazione costante tra narrativa e gameplay, e di guardarlo e capirlo costantemente da quel punto di vista”.

BioWare, dunque, potrà vantare all’interno del suo team la presenza di un talento come Mary DeMarle che saprà sicuramente portare valore aggiunto nello studio. Oltre ad un’esperienza decennale e alla conquista di riconoscimenti personali, la sceneggiatrice si è spesso occupata di titoli fantascientifici. Sarà interessante scoprire su quale gioco inizierà a lavorare.