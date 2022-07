Quando, ormai due anni fa, Unreal Engine 5 si mostrò al mondo con una demo fatta girare in tempo reale su PlayStation 5, considerato il periodo e l’incapacità da parte delle allora console di nuova generazione di mostrare i muscoli, in molti andarono in brodo di giuggiole al solo pensiero di giocare sulle proprie console un’avventura a là Tomb Raider con quella stessa qualità di illuminazione, dettaglio e modelli visti in video.

Dicevamo che sono passati due anni da quel momento ma, ad esser sinceri, da quel giorno non è cambiato molto: i giochi nativi in Unreal 5 faticano ancora ad approdare sul mercato e, in generale, i prodotti annunciati, salvo qualche eccezione che siamo certi non tarderà ad arrivare (Hellblade 2: Senua’s Saga), sono ancora lontanissimi, pensiamo ad esempio al nuovo The Witcher o Tomb Raider. Fortunatamente, però, la creatività dei videogiocatori non ha mai fine, e sono infatti state moltissime le demo fan made realizzate dai modder. Progetti, che ci hanno fatto viaggiare con la mente, immaginando per davvero, in Unreal Engine 5, titoli che si vociferano o aspettiamo da moltissimo tempo: pensiamo a Bloodborne, ad esempio, che non ha mai potuto beneficiare di una nuova release, o Silent Hill, franchise dal futuro completamente avvolto nel mistero.

E così sia, allora! Sebbene siano delle demo fan made, facciamocele bastare e viaggiamo con la fantasia, in attesa che dei progetti ufficiali e di grande richiamo approdino ufficialmente sul mercato.

I progetti che vi abbiamo raccontato all’interno di questo articolo non sono posizionati in ordine di preferenza. È una lista, non una classifica.

Bloodborne

Lo YouTuber Enfant Terrible, noto alla community per alcuni lavori davvero ben realizzati, su tutti Dark Souls 4, è tornato a far parlare di sé grazie ad una creazione di altissimo livello. Come da titolo, stiamo parlando di Bloodborne, l’iconico gioco di From Software rilasciato nel 2015 in esclusiva su PlayStation 4.

Lo YouTuber, servendosi delle più intriganti tecnologie di Unreal 5, come ad esempio l’illuminazione Lumen, ha realizzato alcuni interni e parecchie strade e vicoli della vittoriana citta di Yharnam, vera protagonista del gioco. Com’è possibile vedere in video, raggiungibile a questo indirizzo, il risultato finale è molto convincente, soprattutto per quanto concerne l’atmosfera, che richiama davvero quella dell’originale Bloodborne. Le strade, infatti, sono bagnate e appaiono terrificanti, pronte a minacciare anche il più agguerrito dei cacciatori. Non male anche gli interni, che mettono in mostra dei giochi di luce interessanti.

Insomma, in attesa di novità ufficiali da parte di Sony e From Software, ce lo facciamo bastare. I nostri più grandi complimenti a Enfant Terrible!

Silent Hill

Dite la verità: ve lo aspettavate. Ebbene sì, Silent Hill, nonostante siano ormai passati tantissimi anni, resta ancora nei nostri cuori, in particolare il meraviglioso secondo capitolo, ancora oggi tra le migliori proposte del genere. In questo caso, l’autore di questa sorta di remake fan made è il content creator Codeless Games, il quale ha dato vita ad una porzione di gioco di Silent Hill; l’inizio del gioco, nello specifico.

Sebbene l’impatto iniziale sia d’effetto, con la nebbia che copre la vista proprio come nell’originale, il lavoro tecnico che è stato compiuto è meno interessante di altre creazioni apparse in rete, specie se ci focalizziamo sul protagonista. Tuttavia, ad averci impressionato in positivo, al punto da spingerci ad inserire questo lavoro in lista, è la fedeltà nei confronti dell’originale. Se ben guardate, e potete farlo raggiungendo questo link, l’ambientazione e quasi tutte le soluzioni registiche della camera di gioco ritraggono alla perfezione l’originale. Vogliamo dunque premiare la dedizione di questo piccolo team, che oltre alle note strade nebulose della città ha anche modellato alcuni interni, ricreando di conseguenza ad hoc le terrificanti atmosfere di Silent Hill. Un lavoro, insomma, che non passa di certo inosservato.

Bully

Se c’è un titolo Rockstar Games che vorremmo assolutamente vedere, esclusi i due colossi Red Dead Redemption e GTA, è proprio Bully. L’originale concept alla base del gioco, l’estrema varietà ed interazione con la scuola, sono tutti aspetti che non abbiamo mai dimenticato, e che anzi vorremmo vedere espansi in un nuovo capitolo next-gen. Mentre aspettiamo, ci ha fortunatamente pensato il canale YouTube TeaserPlay ad accontentarci, realizzando in Unreal Engine 5 una porzione di gioco che include persino delle cut-scenes. Come spesso succede in questi progetti, manca un po’ di personalità a livello artistico, ma l’impatto generale è molto stuzzicante, sufficiente a farci andare in fissa e a farci immaginare una produzione del genere lavorata ufficialmente direttamente dalle sapienti mani di Rockstar Games.

Comunque, nel filmato in questione, che potete visualizzare a questo indirizzo, TeaserPlay non ci mostra una sola cut-scene, anche l’intera scuola vista dall’esterno e un paio di corridoi del college americano.

Fallout: New Vegas

Fallout 76, lo sanno anche i sassi, nonostante le tante correzioni e DLC, nell’immaginario collettivo dei fan resta e resterà per sempre una grande delusione. Questo non è però sufficiente a spegnere l’entusiasmo della community di appassionati, che ama ancora Fallout e sogna un grande ritorno ai fasti di un tempo.

A farci sognare e immaginare un bel roseo futuro per la saga di Fallout è ancora una volta TeaserPlay, che ha pubblicato sul proprio canale YouTube un video che ci mostra l’eccezionale New Vegas lucidato in Unreal Engine 5: il deserto, le luci sullo sfondo, gli animali radioattivi…sono bastati pochissimi frames per far battere il nostro cuoricino, siamo sinceri, pochissimi attimi; segno che l’amore per il franchise, come detto anche in apertura, è ancora vivo.

Inoltre, nel video è anche possibile vedere il personaggio in terza e prima persona, e visualizzare l’HUD. Che dire? Crediamo ci vorrà tanto, tantissimo tempo prima di rivedere un Fallout, sicuramente dopo Starfield e Elder Scrolls 6. Non ci resta che l’immaginazione, al momento, e il video pubblicato sul canale TeaserPlay è perfetto per lo scopo.

Breaking Bad

Ok, questa è veramente strana. Non ce lo aspettavamo neanche noi, ad esser sinceri, perché non ne conoscevamo neanche l’esistenza. Eppure eccoci qui. Breaking Bad è una di quelle serie televisive che non hanno assolutamente bisogno di presentazioni: scritta con grande cura e diretta con altrettanta competenza, è una serie amatissima, per alcuni la migliore di sempre. Proprio per questo motivo, ci ha stupiti non poco rivederne l’inizio in Unreal Engine 5, immaginando un open world tie-in legato alla serie.

Anche in questo caso, l’eroe è il canale YouTube TeaserPlay, che a questo punto consigliamo a mani basse insieme all’eccellente Enfant Terrible. In questo caso non ci ha sorpreso molto la tecnica; più che altro è notevole il lavoro di modellazione di Walter White e l’idea alla base del progetto. Per cui, se siete fan della serie e sperate anche voi in un videogioco appositamente creato per mettere a schermo le atmosfere ed il mood del famoso show televisivo, vi consigliamo di raggiungere questo indirizzo e visualizzare il video.