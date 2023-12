Le nuove cuffie PS5 Pulse Elite sono in sconto, per la prima volta!

Qualche mese fa Sony ha annunciato le nuove Pulse Elite, una versione aggiornata e migliorata delle iconiche cuffie ufficiali per PS5 in uscita il 21 febbraio 2024. Ebbene, se state pensando di acquistarle sarete felici che su Amazon sono in sconto per la prima volta a 129,99€ invece di 149,99€, per cui è il momento perfetto per preordinarle!

Cuffie Sony Pulse Elite, chi dovrebbe acquistarle?

Le cuffie Sony Pulse Elite sono, ovviamente, rivolte principalmente ai giocatori PlayStation 5 che cercano il miglior paio di cuffie disponibili per la console Sony. Questo nuovo modello supera, infatti, la già eccellente versione originale, offrendo un'esperienza di gioco superiore e dando vita a sessioni di gioco estremamente coinvolgenti. Sono, dunque, perfette per chi desidera ottenere il meglio dai propri titoli preferiti, godendo di un audio completamente diverso rispetto a quello riprodotto da una soundbar.

A differenza delle Pulse originali, la versione Elite è dotata di un microfono retrattile che può essere facilmente nascosto nel padiglione, insieme a un sistema di cancellazione del rumore avanzato. Questa tecnologia sfrutta l'intelligenza artificiale per isolare completamente l'utente dall'ambiente circostante, rendendo queste cuffie particolarmente adatte per chi gioca in ambienti rumorosi e desidera poter mantenere la massima concentrazione sul gioco. Naturalmente, le cuffie mantengono la rinomata tecnologia audio 3D, offrendo un'esperienza immersiva che consente di percepire i suoni da ogni direzione.

Come vi abbiamo accennato, le Pulse Elite sono disponibili per il preorder su Amazon al prezzo scontato di 129,99€, per uno sconto di 20€ rispetto a quello di listino di 149,99€. Effettuare il preordine su Amazon è particolarmente conveniente per due motivi: in primo luogo, avrete la certezza di ricevere le cuffie al giorno dell'uscita, il 21 febbraio 2024; inoltre, se siete clienti Prime, pagherete il prezzo più basso applicato fino alla spedizione, per cui se dovessero venire scontate ancora di più avrete modo di risparmiare ulteriormente. Se ancora non siete iscritti al servizio, dunque, vi invitiamo a provarlo, dato che i primi 30 giorni sono completamente gratis e vi permetteranno di godere di tutti i benefici inclusi nell'abbonamento.