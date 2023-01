Come sempre, ogni anno siamo vicini ad una nuova stagione di League of Legends. Il MOBA di Riot Games che tieni incollati allo schermo ancora milioni di giocatori. Un po’ di giorni fa, abbiamo avuto modo di partecipare ad un evento a porte chiuse per la presentazione di un sacco di novità che riguarderanno proprio la nuova season e che siamo sicuri faranno felici tantissimi giocatori. Partiamo dalle cose importanti!

Un po’ di tempo fa vi avevamo già parlato di tutte le novità del gioco all’interno della pre-season. Durante i mesi scorsi infatti ci sono stati già tantissimi cambiamenti che hanno interessato non solo la quality of life di League of Legends, ma anche cambiamenti al gameplay importantissimi. Uno tra questi è sicuramente il ritorno del drago Hextech, che si riconferma una scelta giusta con i suoi cambiamenti alla mappa che rendono ancora più dinamica l’avventura nella landa.

Boost alla difesa, all’attacco e cambiamenti alle dinamiche di mappa e di gioco che rendono chi lo conquista più di una volta una vera e propria macchina da combattimento. Come accennato prima, questa preseason non ha visto solo cambiamenti alla mappa, ma anche al sistema di comunicazione tra i giocatori. Dopo anni infatti il sistema di ping si è evoluto diventando molto più pratico e soprattutto completo. Ora infatti permette ai giocatori di poter segnalare molte più azioni anche senza scriverlo all’interno della chat. Questo permette sicuramente di essere più veloce in fase di laning.

Inoltre i cambiamenti alla giungla con l’inserimento di un companion e quelli alle rune permettono a molti più giocatori di approcciare il gioco con più leggerezza senza doversi preoccupare di imparare tutte le dinamiche fin da subito e ricevere quindi un piccolo aiuto anche dal gioco stesso.

All’inizio di questa stagione inoltre ci saranno tantissime novità anche per tanti campioni. Tra cui anche l’ASU di Ahri, atteso ormai da anni dai giocatori della midlaner. Arriveranno tantissime nuove skin per nuovi champ nel corso di questa stagione, con un livello di dettaglio sempre più alto, come orami Riot ha abituato i propri giocatori ormai da anni.

Passando ora alla parte di Matchmaking, ci saranno anche tantissime novità per quanto riguarda le ranked. La novità più grande è che durante la stagione 2023 di League of Legends ci sarà un reset delle classificate durante la metà dell’anno corrente. Dividere in due split anche le season del gioco è stata una scelta molto ponderata, ma è avvenuta non a caso. Analizzando infatti i dati delle partite classificate si è visto che molti dei giocatori facevano fatica a mantenere il loro posizionamento per tempi lunghi. Altri invece ci impiegavano anche molto tempo.

Con la divisione in due split si vuole anche supportare tutti quei giocatori che non riescono a stare dietro il titolo per tanto tempo, di conseguenza anche se si salta uno split, o magari si gioca poco durante la prima parte dell’anno, si può tranquillamente recuperare senza troppe difficoltà durante il secondo split e la pausa di metà anno. Questo è sicuramente un grande aiuto non solo per permettere ai giocatori di avere un reset mentale e quindi approcciare anche le partite classificate in modo diverso, ma anche per permettere di avere delle “mini” stagioni a differenza di una lunghissima che ci si porta dietro per tutto l’anno.

Ovviamente non mancano all’appello tutte le novità che riguarderanno i campioni della landa che abbiamo imparato ad amare durante tutti questi anni, ma con un twist. Sono già previsti più di due campioni nelle fila di Riot Games. Milio, Naafiri, sono solo due dei nomi dei campioni che sono già stati annunciati da Riot per questo anno e che porteranno tantissime novità anche per gli stili di gioco che siamo abituati a vedere nella landa degli evocatori! Insomma si prospetta un’inizio dell’anno davvero importante per tutti i giocatori di League of Legends.