Negli ultimi anni sono stati numerosi e ben accolti i ritorni di vecchi leggendarie saghe videoludiche. Basta pensare al recentissimo Return to Monkey Island, annunciato e rilasciato nel giro di qualche mese e capace di far tornare a battere i cuori dei fan della serie piratesca. Ora, dopo l’acquisizione di Crystal Dynamics da parte del gruppo Embracer, in molti sono tornati a chiedere a gran voce di riportare in vita la serie di Legacy of Kain, e a quanto pare il team statunitense ha recepito forte e chiaro il messaggio.

Dopo aver pubblicato un sondaggio, dove veniva chiesto ai fan che tipo di esperienza videoludica avrebbero voluto il piacere di giocare in futuro, Crystal Dynamics è tornata di recente proprio per rendere noto pubblicamente il risultato di tale richiesta. Il team ha dichiarato che solitamente un sondaggio del genere riceve qualche migliaio di risposte da parte degli appassionati, mentre questa volta sono arrivate oltre 100.000 interazioni, e la maggior parte di queste chiedevano a gran voce il ritorno di Legacy of Kain.

“Volevamo avere una prospettiva chiara su quello che la community sta cercando, e come avrebbe accolto la possibilità di ritornare nella terra di Nosgoth con la nostra iconica IP, Legacy of Kain”, ha dichiarato Phil Rogers, CEO di Crystal Dynamics ed Eidos, durante la recente call con gli azionisti della società madre Embracer Group. Questa risposta da parte dei fan non può passare inosservata da parte del team di Crystal Dynamics, il quale sembrerebbe aver recepito molto chiaramente le richieste degli appassionati.

Purtroppo ad oggi non abbiamo ancora alcuna certezza del ritorno di Legacy of Kain, ma sembra sempre più chiaro che prima o poi la saga dark fantasy dovrà pur riabbracciare i pazienti fan che ne stanno aspettando il ritorno da anni. Non possiamo fare altro che pazientare, e sperare che qualcosa inizi a muoversi per davvero dopo quest’ultimo sondaggio proposto da Crystal Dynamics.