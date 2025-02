Lenovo Legion Go S in arrivo: preordinala ora per averla il 17 febbraio

Lenovo ha svelato la sua nuova console portatile, Legion Go S, erede diretto di uno dei prodotti più apprezzati nel settore del gaming mobile. Disponibile in preordine a 629€, sarà consegnata a partire dal 17 febbraio. Con un design rinnovato e un hardware potenziato, il Legion Go S promette prestazioni straordinarie grazie all’esclusivo processore Z2 Go di AMD, basato su architettura Zen 3. Dotata di quattro core e otto thread, questo chip garantisce un'esperienza di gioco ultra-reattiva, con una resa grafica di alto livello grazie alla GPU AMD Radeon.

Lenovo Legion Go S, chi dovrebbe acquistarla?

Il Lenovo Legion Go S si rivela ideale per gli appassionati di gaming che desiderano unire prestazioni elevate a portabilità ed eleganza. Grazie al suo display touch da 8" FHD+ IPS a 120Hz, offre un'esperienza visiva nitida e fluida, perfetta per godersi i titoli più recenti con una qualità grafica impressionante. La combinazione di un processore AMD Ryzen Z2 Go, 16GB di RAM e un SSD da 512GB garantisce, inoltre, tempi di caricamento ridotti e un'esperienza di gioco senza rallentamenti, ideale per chi richiede prestazioni elevate in ogni situazione.

Chi cerca un dispositivo gaming all'avanguardia, che possa anche supportare l'utilizzo quotidiano con Windows 11, troverà nella Lenovo Legion Go S il compromesso perfetto tra performance e mobilità. La connettività Wi-Fi 6E assicura velocità di trasmissione dati superiore per videoconferenze fluide e trasferimento veloce di file di grandi dimensioni, mentre l'elevata capacità di archiviazione e la potente configurazione hardware la rendono adatto anche per eseguire qualche software che siete soliti usare con il PC tradizionale.

Chiunque cerchi una console che concili potenza, efficienza e un design, troverà quindi nella Lenovo Legion Go S una soluzione che soddisfa pienamente questi requisiti, unendo il meglio del mondo gaming a quello della produttività. Insomma, se avete amato la prima Lenovo Legion Go ma desideravate qualcosa di leggermente più piccolo, la Legion Go S vi darà grandi soddisfazioni.

