Non sono passati molti mesi da quando Gran Turismo 7 si è presentato sul mercato lo scorso marzo. Si tratta della seconda esclusiva first party PlayStation del 2022, nonché uno dei titoli che erano più attesi da tutti gli amanti del genere automobilistico. Ora, a distanza di diverso tempo da lancio, c’è una caratteristica non ancora inserita in GT7 che sta continuando a far parlare del gioco. Si tratta della nuova IA che sta venendo sviluppata da Polyphony Digital, la quale è riuscita a battere un record fatto segnare dal pilota di F1 Lewis Hamilton .

Gran Turismo 7

La famosa IA di Gran Turismo 7 si chiama Sophy e ha ben presto attirato le attenzioni degli appassionati fin dal primo momento in cui era stata presentata. Questa intelligenza artificiale è solo una delle ultime fantasticherie realizzate dal talentuoso team di Polyphony Digital insieme a Sony AI. Nel dettaglio si tratta di un sistema di intelligenza artificiale, non ancora presente in Gran Turismo 7, che funziona tramite una connessione di reti neurali.

Ora, dopo un periodo di silenzio, Sophy è tornata alla ribalta sul canale YouTube su Sony AI, dove l’intelligenza artificiale è riuscita a battere il record che aveva fatto segnare Lewis Hamilton in un giro sulla pista tedesca di Nurburgring. Il record segnato da Hamilton era stato fatto ai tempi delle Time Trial Challenge di Gran Turismo Sport, e ora Sophy è riuscita ad abbassare tale record della pista portandolo a 5 minuti 22 secondi e 975 centesimi.

L’intelligenza artificiale è riuscita a finire un giro del tracciato di Nurburgring Nordschleife con una Mercedes C9 dell’89, e lo ha fatto anticipando il tempo fatto segnare da Lewis Hamilton di ben 17 secondi. Un risultato impressionante che ci sottolinea come questa IA sia già formidabile e non vediamo l’ora di vedere come e quando potrà essere inserita ufficialmente all’interno di Gran Turismo 7.