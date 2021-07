Life is Strange True Colors si mostra in un nuovo colorato trailer

Non è di certo una sorpresa che dopo gli ottimi primi tre capitoli della serie, gli appassionati non vedano l’ora di scoprire maggiori dettagli su Life is Strange True Colors. L’opera in sviluppo presso gli studi di Dontnod ha gettato le premesse su un franchise molto seguito, di cui vi abbiamo parlato in uno speciale, e di conseguenza le aspettative da parte dei giocatori sono davvero alte. In attesa del rilascio, Square Enix ha rilasciato un nuovo trailer del titolo, mettendo in mostra l’ambientazione in cui potremo vivere le avventure della protagonista, qual è la cittadina di Haven Springs.

Scopriamo così un luogo molto piccolo ma profondamente caratteristico, pieno di colori e sicuramente un ottimo palcoscenico per il comparto narrativo. Il potere di Alex è di fatti quello di poter percepire le emozioni delle persone e comprendere la loro gioia, tristezza, rabbia o paura in prima persona. La città del Colorado promette ai giocatori una buona dose di diverse attività: nei panni di Alex potremo mangiare al ristorante Black Lantern, fare acquisti sulla Main Street o anche sfidare altri personaggi ad alcuni minigiochi su cabinati o con una sana partita a biliardino.

Il trailer, che trovate di seguito, rivela che potremo anche cambiare la musica nel bar o cambiare stazione radio. In Life is Strange True Colors ci saranno anche eventi come serate in costume, concerti e molto altro. Dal video possiamo vedere soltanto gli aspetti positivi della piccola Haven Springs, ma siamo sicuri che la cittadina nasconde non pochi misteri, soprattutto per via delle premesse della trama.

La storia di Life is Strange True Colors racconta che l’obiettivo di Alex sarà quello di far luce sulla morte di suo fratello, avvolta nel mistero, utilizzando il potere dell’empatia. Per il momento, non possiamo che attendere maggiori informazioni sul titolo direttamente da Square Enix o Dontnod, che potrebbero giungere anche nelle prossime settimane. Non dimenticate che Life is Strage True Colors sarà rilasciato su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Stadia e PC.