Little Hope: ecco il teaser del secondo capitolo di The Dark Pictures Anthology

The Dark Pictures Anthology è sicuramente una idea molto particolare. Il progetto è stato sviluppato per portare a casa dei videogiocatori delle mini storie, come se si trattasse di una serie tv. Supermassive Games ha già confermato che il programma è quello di sviluppare otto titoli già pianificati con due uscite l’anno. L’anno scorso abbiamo visto Man of Medan, gioco in cui impersoneremo cinque diversi protagonisti situati su una piccola barca nell’Oceano Pacifico meridionale. Sebbene sembrerebbe il classico survival-horror con scelte che cambiano i nostri finali, Man of Medan presenta due diverse inedite modalità. La prima si chiama Storia Condivisa che permette a due giocatori di giocare in cooperativa online, la seconda, forse quella più interessante, si chiama Cinema, nella quale potremmo giocare con altri 4 amici dove ognuno sceglie un personaggio ed a turno dovranno passarsi il controller. Una modalità a dir poco interessante e ben riuscita che sicuramente avrà fatto passare dei bei momenti in compagnia. Un anno dopo, gli sviluppatori, hanno annunciato quindi il secondo capitolo: Little Hope.

Supermassive Games in queste ore ha pubblicato un filmato su Youtube dove presenta il suo secondo capitolo Little Hope in uscita per PC, PlayStation 4 e Xbox One. Bandai Namco ha confermato che il titolo sarà disponibile durante questa estate. Qui di seguito vi lasciamo il trailer pubblicato sul canale ufficiale di Youtube con tutte le reazioni di alcuni famosi influencer, se volete recuperare Man of Medan vi ricordiamo che il filmato presenta diversi spoiler.

Con Little Hope, il nostro scopo sarà quello di aiutare un gruppo composto da quattro studenti di college e dal loro professore a fuggire da terribili visioni ed incubi che li perseguitano da quando hanno messo piede in una cittadina abbandonata. Probabilmente qualcuno di voi ha notato che la trama, con molta probabilità, prende spunto dal famoso gioco targato Konami: Silent Hill.

Cosa ne pensate di questo secondo capitolo? Avete giocando a Man of Medan? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Come sempre vi invitiamo a seguire le nostre pagine per tutte le novità relative al secondo capitolo di questo promettente progetto.