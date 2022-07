Esattamente come per un videogiocatore console il controller è una periferica fondamentale; allo stesso modo, per un giocatore PC, il mouse riveste un ruolo fondamentale, è il principale strumento d’interazione con il videogioco, essenziale in ambito FPS e RTS.

Quest’oggi, in occasione del Prime Day 2022, abbiamo per voi un’offerta incredibilmente vantaggiosa: Logitech G PRO, uno dei migliori mouse da gioco in commercio, è disponibile su Amazon al prezzo più basso di sempre. Quanto? Potete acquistarlo a 38,99€ anziché 81,99€, ben 43,00€ di sconto!

Nello specifico, si tratta quindi di un mouse da gioco dalle alte prestazioni, pensato per accontentare i giocatori più esigenti e competitivi. Infatti, Logitech G PRO è aggiornato con il sensore HERO 25K e un cavo USB a basso attrito per offrire un’esperienza gaming professionale. Inoltre, supera, grazie al potente sensore, i 400 IPS, e ha un tracciamento di 600 DPI.

Parliamo, poi, di un dispositivo realizzato con materiali leggeri ma ‎resistenti, per un comfort di gioco ad alta velocità. Insomma, un prodotto da non lasciarsi sfuggire, specie se proposto ad un prezzo così tanto vantaggioso, che ricordiamo si attesta a 38,99 anziché 81,99€!

Ciò detto, vi rimandiamo direttamente alla pagina Amazon in cui potrete consultare la vantaggiosa offerta, invitandovi a completare il vostro acquisto quanto prima, così da non rischiare il probabile esaurimento scorte!

Oltre a ciò, vi suggeriamo di consultare la nostra pagina speciale realizzata in occasione del Prime Day 2022, e anche di dare un’occhiata ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere informazioni relative alle prossime disponibilità delle varie console, e dove vi offriremo in tempo reale anche tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

