Come saprete, il recentissimo appuntamento dell’Ubisoft Forward ha riacceso l’attenzione anche su di uno dei titoli più interessanti dell’azienda Francese, ovvero l’italianissimo Mario + Rabbids Sparks of Hope, meraviglioso titolo sviluppato da Ubisoft Milano, premiato anche sulle nostre pagine con l’entusiasmante punteggio di 9/10!

Un titolo straordinario che, come saprete, riceverà presto anche un DLC davvero particolare e atteso, visto che includerà in esso anche il personaggio di Rayman, ormai assente già da un po’ dal mondo dei videogame, e prontissimo a tornare in Mario + Rabbids nelle vesti di personaggio giocabile!

Ebbene, la notizia del giorno è che, qualora non abbiate ancora acquistato o giocato questo ottimo strategico per Nintendo Switch, allora vi converrebbe approfittare di questa ottima offerta Amazon che, con uno sconto del 21%, vi permetterà di acquistare l’ottima “Gold Edition” del gioco che, per altro, è inclusiva anche di Season Pass, contente tutti i DLC usciti fino ad oggi, compresi quelli narrativi!

Il prezzo è ottimo, perché si passa dagli originali 91,49€ al prezzo di 72,34€ anche se, va detto, le scorte sono davvero molto limitate, e conviene approfittare quanto prima dell’offerta, prima che essa vada irrimediabilmente esaurita!

Un’offerta davvero imperdibile, soprattutto considerando che si tratta di un titolo che, siamo certi, ti sorprenderà sotto molti aspetti. Il gameplay realizzato con maestria dagli sviluppatori di Ubisoft Milano è dinamico, variegato e incredibilmente divertente, offrendoti un’esperienza di gioco straordinaria. Pur mantenendo le radici strategiche in tempo reale, il gioco amplia la mobilità dei personaggi, garantendoti un’esperienza unica.

E non è tutto! Sparks of Hope è un titolo estremamente accessibile, adatto sia agli appassionati del genere che ai giocatori alle prime armi con i giochi strategici. Inoltre, è ricco di ironia e humor, come ci si aspetta dai celebri Rabbids, che interagiscono per la seconda volta con i personaggi di Nintendo. Non dimentichiamo la simpatica Rabbid Peach, che è diventata un’icona indimenticabile!

Insomma, parliamo davvero di un ottimo titolo, divertente e ben costruito. Appagante sotto ogni aspetto e, per questo, più che meritevole di entrare a far parte di qualsiasi collezione! Per questo, non non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata all’offerta, con l’invito ad effettuare subito i vostri acquisti, così che possiate accaparrarvi questo ottimo titolo per Nintendo Switch prima che essa vada esaurito o, peggio, che l’offerta termini del tutto!

