Marvel Rivals: miglior personaggio stratega (tier list)

In Marvel Rivals, il ruolo di stratega (o strategist) è cruciale per il successo del team. Gli strateghi non si limitano a fornire cure e potenziamenti ai compagni bensì sono personaggi versatili, capaci di contribuire attivamente in combattimento grazie ad abilità di vario genere.

Chi è, però, il miglior personaggio stratega di Marvel Rivals e quale è bene scegliere? Oggi lo andiamo a scoprire insieme all'interno di questo articolo! Qui analizzeremo i migliori strateghi presenti in gioco, classificandone il potenziale in una tier list per aiutarti a scegliere compagno perfetto.

Cosa significa giocare uno stratega?

Gli strateghi in Marvel Rivals combinano abilità di supporto e offensive; la loro capacità di curare, potenziare e assistere il team li rende fondamentali per garantire la sopravvivenza e l'efficienza della squadra durante gli scontri.

Tuttavia, il loro impatto in partita può variare notevolmente a seconda del personaggio scelto, motivo per cui è importante sapere chi sono i migliori.

Marvel Rivals: migliore stratega

Vediamo insieme chi sono i migliori strateghi di Marvel Rivals

Tier C

Cloak & Dagger

Cloak & Dagger è l'unico personaggio a occupare la Tier C, e per buoni motivi: nonostante il personaggio sia duplice, in entrambe le sue forme parliamo d un personaggio mediocre. Ecco qualche dettaglio in più:

Curiosamente Dagger è il personaggio "di supporto" tra i due, nonostante possa curare i compagni e infliggere danni ai nemici contemporaneamente, il tutto però con valori numerici limitati Cloak , invece, è l'elemento offensivo puro del duo ma anche qua parliamo di danni risicati e che pochissimo possono contro i tank o anche i duelist del gioco.

Cloak & Dagger è l'unico personaggio a occupare la Tier C, e per buoni motivi: nonostante il personaggio sia duplice, in entrambe le sue forme parliamo d un personaggio mediocre. Ecco qualche dettaglio in più:

Tier B

Loki

La caratteristica principale di Loki è quella di poter ingannare e distrarre gli avversari, potendo però anche vantare un buon numero di danni. Purtroppo cura poco, è utile soltanto contro i giocatori alle prime armi e non fa abbastanza danni per paragonarsi a un duelist puro; di base è da rivedere.

La caratteristica principale di Loki è quella di poter ingannare e distrarre gli avversari, potendo però anche vantare un buon numero di danni. Purtroppo cura poco, è utile soltanto contro i giocatori alle prime armi e non fa abbastanza danni per paragonarsi a un duelist puro; di base è da rivedere. Mantis

Questo è un perfetto esempio di healer con opzioni per il potenziamento e un ultimate che ricorda quella di Luna Snow; numericamente, purtroppo, siamo un po' bassini e questo non la aiuta nel lungo periodo.

Tier A

Luna Snow

Luna Snow è una forte healer con un'ottima capacità di infliggere danni. Il suo Ultimate rende il team quasi invulnerabile, il che la rende ideale per spinte coordinate in squadra. Sebbene sia molto valida, i recenti miglioramenti a Jeff the Land Shark la fanno scendere in questa categoria.

Luna Snow è una forte healer con un'ottima capacità di infliggere danni. Il suo Ultimate rende il team quasi invulnerabile, il che la rende ideale per spinte coordinate in squadra. Sebbene sia molto valida, i recenti miglioramenti a Jeff the Land Shark la fanno scendere in questa categoria. Adam Warlock

Adam Warlock è uno stratega unico, grazie alla sua capacità di resuscitare sé stesso e il team. Il suo Ultimate consente di effettuare giocate audaci senza rischiare di compromettere la squadra. Tuttavia, tutte le sue abilità di cura sono soggette a cooldown, il che può lasciare il team vulnerabile in momenti critici.

Tier S