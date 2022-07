Marvel’s Midnight Suns è il prossimo titolo in uscita per Firaxis Games e 2K. Il titolo ha diversi punti in comune con XCOM di cui ha fatto parte anche Jake Solomon, direttore creativo del nuovo titolo ambientato nell’universo Marvel. In una recente intervista, infatti, lo sviluppatore ha parlato dei punti in comune e delle differenze tra i due giochi.

A distanza di anni, infatti, Jake Solomon ha affermato di aver ripreso tra le mani XCOM proprio per capire come migliorare Marvel’s Midnight Suns. Una delle cose più frustranti nel vecchio titolo, secondo il director, è la possibilità di mancare i colpi nonostante un parametro di successo che supera il 90%. Per questo motivo, in Midnight Suns i giocatori non avranno questo rischio e i colpi andranno sempre a segno senza una percentuale di successo. Secondo Solomon, infatti, questa meccanica rovinava l’esperienza di gameplay offerta da XCOM.

Di recente, inoltre, gli sviluppatori hanno iniziato a mostrare una serie di video dedicati agli eroi protagonisti di Marvel’s Midnight Suns in modo da presentarli in dettaglio. Il primo di questi, della durata di cinque minuti, riguarda Capitan America, uno degli eroi più popolari del Marvel Cinematic Universe. Il video mostra il personaggio in azione mentre gli sviluppatori ne analizzano le caratteristiche. Sembra, infatti, che nonostante il tratto distintivo dell’eroe sia il suo scudo, Capitan America sarà tutt’altro che un personaggio difensivo. Oltre a molte abilità per proteggersi dai danni, infatti, il personaggio potrà sfruttare lo strumento anche per infliggere numerosi danni ai nemici.

Marvel’s Midnight Suns uscirà il 7 ottobre 2022 su Xbox One, Xbox Series X|S, PS4, PS5 e PC. Inoltre, una versione per Nintendo Switch è prevista per un’uscita futura non ancora annunciata. Inoltre, il titolo strategico sviluppato da Firaxis Games è stato mostrato in un nuovo trailer durante la scorsa Summer Game Fest.