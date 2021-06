Mass Effect Andromeda è stato rivalutato dai fan, ecco perché

Gli ottimi risultati ottenuti dalla Mass Effect Trilogy, hanno ripopolato le community online della celebre saga di BioWare. Questo flusso di utenti ha generato le più disparate discussioni, molte delle quali vertono sulla rivalutazione del capitolo meno amato della saga: Mass Effect Andromeda.

Uscito nel Marzo del 2017, Mass Effect Andromeda ricevette una tiepida accoglienza dalla fan base. Le cause erano tutte da ritrovarsi in un lavoro sulle animazioni dei personaggi insufficiente, e in grado di generare una pletora di meme nel magico mondo di internet, e un comparto narrativo non all’altezza dei predecessori.

Dopo anni passati nell’ombra, un fugace sguardo ai messaggi comparsi comparsi nei giorni scorsi sui celebri Reddit e ResetEra ci mostra un rinnovato interesse nei confronti di Andromeda. Moltissimi utenti stanno rivalutandone i punti di forza che aveva fin dal lancio, altri ancora lo stanno scoprendo per la prima volta, proprio grazie alla Mass Effect Legendary Edition.

I vari interventi sono molto simili nella forma e vedono un generale riconoscimento dei punti di forza di Andromeda, pur riconoscendo che il comparto narrativo e decisamente meno appagante di quello della trilogia originale. In definitiva, però, l’utenza lo sta considerando un buon capitolo, divertente e longevo.

Le recensioni del 2017 ne premiarono le numerose qualità, affermando che era una produzione con molteplici aspetti meritevoli di attenzioni ma che sarebbe inevitabilmente rimasta schiacciata dal peso della trilogia precedente. Infatti le aspettative enormi della fan base furono uno dei motivi che, almeno fino ai giorni nostri, misero nell’angolo Andromeda.

Siamo però curiosi di sapere se anche qualcuno di voi ha scoperto, o riscoperto, Mass Effect Andromeda recentemente, fatecelo sapere nei commenti.