Metal Gear Solid: scoperto un glitch dopo 23 anni, speedrunner scioccati

Ci sono grandi classici videoludici su cui si è detto praticamente tutto, ma nonostante questo, anche dopo anni di distanza, c’è sempre qualcuno che riesce a scovare qualcosa di nuovo in modi del tutto inaspettati. In questo caso è Metal Gear Solid ad essere tornato sotto i riflettori e non per gli insistenti rumor sul ritorno della saga, ma per un glitch scoperto in modo casuale che permette di tagliare una porzione di gioco.

Metal Gear Solid (1998)

A scoprire questo glitch è stata la streamer Boba che, durante una sua diretta su Twitch dedicata a Metal Gear Solid, si è ritrovata improvvisamente a tagliare un pezzo di gioco grazie ad un glitch mai visto prima. Come si vede nella clip video che sta facendo il giro del web, la streamer salta un’intera sezione non facendo altro che mirare alle guardie che tentano di abbatterla sulla scalinata. L’accaduto ha lasciato di stucco la ragazza, ma mai quanto la community degli speedrunner che sono rimasti letteralmente scioccati da questa scoperta.

Gli speedrunner non erano mai incappati in questo glitch, e dopo la scoperta di Boba si sono subito mobilitati per scoprire nel dettaglio come poter attivare questa sorta di scorciatoia; andando anche a chiedere a colei che ha dato il via a tutto. Sono bastate poche ore e i primi video tutorial su come attuare questo glitch hanno inziato ad emergere sul web, creando nuovamente un rinnovato interesse verso Metal Gear Solid.

last night i broke metal gear

get rekt speedrunners pic.twitter.com/6tqhBvP5LA — 🌙 boba 🖤 (@boba_witch) August 15, 2021

La cosa divertente, è che adesso chiunque si riferisce a questo glitcth come il Boba Skip in onore della streamer che ha scoperto per la prima volta questa importante scorciatoia per gli speedrunner. Il tutto, ricordiamo, è stato scovato in un gioco di 23 anni fa che sembrava averci ormai detto e raccontato tutto quello che aveva.