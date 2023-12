Metti Xbox Series X sotto l'albero di Natale! -27% su Amazon

Se siete alla ricerca di un bel regalo da fare ad una persona con la passione per il gaming, e volete la garanzia che il vostro acquisto arrivi in tempo per la vigilia di Natale, allora vi suggeriamo di non perdervi questa offerta Amazon, grazie alla quale potrete acquistare con uno sconto del 27%, la splendida Xbox Series X, ovvero la console ammiraglia di Microsoft, oggi vostra con soli 399,99€.

Xbox Series X, chi dovrebbe acquistarla?

Xbox Series X è una console dalle prestazioni eccezionali e che, per questo, rappresenta certamente un acquisto ideale a chiunque voglia acquistare una console di nuova generazione, specie considerando quello che è lo sconto proposto oggi da Amazon, che la rende anche più abbordabile della concorrente, la PlayStation 5 di Sony.

Dotata di lettore dischi, è una console retrocompatibile, che vi permetterà di giocare senza problemi anche ai titoli delle scorse generazioni Xbox, anche se è nei suoi servizi digitali che la Series X può davvero fare la differenza, vista la presenza del servizio Xbox Game Pass, che al prezzo di una quota in abbonamento mensile, vi permetterà di giocare gratuitamente con centinaia di titoli in continua espansione, con anche tantissime uscite già al day one!

Parliamo, in sintesi, di una piattaforma da gioco davvero eccezionale, che può costituire un bellissimo e sensato regalo di Natale, senza considerare che, sempre grazie ad Amazon, potreste anche optare per un acquisto pagato a rate a tasso zero, grazie alla formula di pagamento rateale, integrata sulla piattaforma, e gestita da Cofidis.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina d'acquisto della console, invitandovi a completare quando prima l'acquisto, così da poter ancora approfittare della finestra di tempo utile perché possiate ricevere l'ordine entro Natale.