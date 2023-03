Giocatori Nintendo Switch attenzione, perché questa è una di quelle offerte che non si può davvero ignorare, specie perché il protagonista dello sconto è un prodotto di qualità assoluta, ed è a dir poco utilissimo qualora si possegga una qualsiasi versione della console Nintendo.

Stiamo parlando, infatti, di un’ottima micro SD, utilissima per installare i propri giochi sulla console, oltre che i salvataggi degli stessi. Ed il bello è che quella qui proposta non è una scheda di archiviazione qualsiasi, ma la ben nota MicroSDXC Uhs-I che Sandisk ha prodotto, in vari formati, in collaborazione diretta con Nintendo proprio per Nintendo Switch, e che qui è in sconto nel suo formato da 256 GB!

Il prezzo, del resto, è ottimo! Parliamo di appena 35,39€, con uno sconto applicato del 65% rispetto agli originali 99,99€, in quella che è un’offerta davvero eccezionale, ed ottima per chiunque sia, magari da tempo, alla ricerca di un’estensione d’archiviazione per il risicato hard disk interno di Nintendo Switch.

E badate, perché qui non è solo questione di prezzo! Trattandosi, infatti, di un prodotto realizzato con Nintendo, la MicroSDXC Uhs-I di Sandisk è il massimo in termini di affidabilità e sicurezza, ed è in grado di garantire le migliori performance possibili per Switch, sia in termini di lettura che di scrittura.

Inoltre, come abbiamo detto spesso nel corso di questi anni, i giocatori Switch dovrebbero sempre tener presente che non tutte le schede di memoria sono compatibili con la console, ed anzi è dimostrato che taluni prodotti, non certificati per l’uso su Switch, possono causare malfunzionamenti, se non proprio danneggiamenti alla console, spesso irreparabili.

Con la MicroSDXC qui proposta, invece, tali problemi non si verificheranno, ed avrete ottime performance, ed in sicurezza, su qualsiasi versione della console, sia essa la classica Switch, la compattissima Lite o la più moderna versione OLED.

Ciò detto, non ci resta che suggerirvi di vistare subito la pagina che Amazon sta dedicando a questa offerta, con l’invito a provvedere subito all’acquisto, prima che il prodotto vada esaurito o che, peggio ancora, l’offerta termini del tutto!

