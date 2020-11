Microsoft compra molti studi? Embracer ne compra 11 in un colpo solo

Dopo una scorsa generazione troppo altalenante, Microsoft non solo si è rialzata grazie ai visionari servizi in abbonamento come Xbox Game Pass, ma anche grazie a tutta una serie di studi acquisiti nel corso degli ultimi anni. La compagnia di Redmond però non è la sola che si aggiungendo grandi talenti dello sviluppo alla propria scuderia, e proprio di recente Embracer Group ha portato a termine l’acquisizione di ben 11 studi di sviluppo.

All’interno di questa mega operazione portata avanti dalla compagnia che controlla anche THQ Nordic, ci sono 13 società e 11 software house già note all’interno dell’industria videoludica. Per citarne alcune tra le più importanti troviamo i ragazzi di Flying Wild Hog, team polacco che si è messo ni luce proprio durante la scorsa generazione proponendoci il più che ottimo reboot di Shadow Warrior e il suo sequel usciti anche sulle console Microsoft Xbox One, PS4 e PC. Al momento questi ragazzi hanno anche annunciato il terzo Shadow Warrior.

Altro studio degno di nota, è l’italiano 34big Things, già autori del velocissimo ed apprezzatissimo Redout. Come viene dichiarato da Embracer, lo studio torinese si concentrerà nello sviluppo di nuovi giochi su diverse piattaforme. Insieme a questi due team, sono stati acquisiti anche: A Thinking Ape Entertainment, Coffee Stain North, IUGO Mobile Entertainment, Mad Head Games, Nimble Giant Entertainment, Purple Lamp Studios, Quantic Lab, Silent Games, Snapshot Games, Sandbox Strategies, e Zen Studios.

Non c’è solo Microsoft in costante aumento di team dis viluppo, ma anche Embracer, gruppo che già si stava affermando con gran forza negli scorsi anni, oggi diventa ancora più ricca di team di sviluppo e di giochi in cantiere. Di sicuro la varietà nelle proprie produzioni che vedremo da qui al prossimo futuro saprà stupirci in vari modi. Cosa ne pensate di questo gran colpo fatto dal gruppo di THQ Nordic?